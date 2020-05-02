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أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم

الوفيات في الولاية تستقر عند 18 حالة وزيادة سبع حالات خلال يوم واحد

آخر تحديث: منذ 14 من الساعات و 23 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1063
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أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم

قالت السلطات في ولاية فيكتوريا إن بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا تم رصدها في أحد مصانع اللحم بعد أن تم تأكيد إصابة ثمانية موظفين هناك بكوفيد 19. وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد سبع حالات جديدة في الولاية منها ثلاثة مرتبطة بهذا المصنع ليصل إجمالي الحالات إلى 1371 حالة.

 

وقالت وزيرة الصحة في فيكتوريا جيني ميكاكوس إن الوزارة تحقق في الحالات المرتبطة بتلك المنشأة.

 

وأغلقت المنشأة أبوابها لإجراء تنظيف شامل وتعقيم وقامت بإلزام كل العاملين بها بإجراء الفحوصات وتعقب المخالطين بهم. وقالت الوزيرة إنه لا توجد مخاوف بشأن سلامة الطعام الذي أنتجه المصنع.

المصدر: SBS

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