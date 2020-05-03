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أستراليا: نيو ساوث ويلز أعلنت تخفيف المزيد من القيود اليوم

المسؤولون يلقون اللوم على عدم الالتزام بالإجراءات الصحية بين العاملين في دار رعاية المسنين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 309
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أستراليا: نيو ساوث ويلز أعلنت تخفيف المزيد من القيود اليوم
A security guard stands in the driveway as flowers are seen left at the entrance to Anglicare Newmarch House aged care home in Kingswood, Sydney.

توفي نزيل جديد في دار رعاية المسنين المنكوبة في سيدني جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل بذلك عدد الوفيات في دار Newmarch إلى 14 وفاة.

 

الدار التي تديرها Anglicare أكدت حالة الوفاة صباح اليوم الأحد. وقالت الدار في بيان "هذا ظرف حزين للغاية للعائلة ويضع باقي النزلاء والعاملين تحت ضغط وتوتر بينما يواجهون هذا الفيروس القاسي."

 

جاءت تلك الوفاة مع إعلان حكومة نيو ساوث ويلز اليوم أنها ستخفف من قيود فيروس كورونا الخاصة بمعاينة المنازل وفحصها قبل الشراء. وكانت الحكومة قد أعلنت قبل ستة أسابيع عن إلغائها ضمن قيود احتواء تفشي فيروس كورونا.

 

وستبدأ التغييرات في دخول حيز التنفيذ ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع القادمة، على أن يلتزم وكلاء العقارات بالاكتفاء بعدد محدود من الأشخاص في المعاينات والمزادات والالتزام بإجراءات تنظيف صارمة تشمل عدم لمس الناس للأسطح.

 

كما يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في كل الأوقات.

 

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد إن تلك الإجراءات ضرورية لضمان سلامة الزبائن وملاك العقارات والوكلاء. وقال وزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروت إن تخفيف القيود علامة على النجاح المستمر في الحد من تفشي كوفيد 19، لكنه حذر من أنه لا يوجد مجال للتراخي.

 

وفي الوقت نفسه قال المدير التنفيذي لأنجيلكير التي تدير دار رعاية المسنين غرانت ميلارد إن المنظمة ستدرس إمكانية إخلاء الدار من النزلاء. وكان اثنين من موظفين الدار القريبة من بينريث من بين خمس حالات جديدة تم تأكيدها في الولاية يوم السبت.

المصدر: SBS

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