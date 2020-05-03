- كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة
- أزمات شائكة اجتمعت عليه.. التايمز: بوتين يواجه أكبر كارثة تمر على أعوام حكمه العشرين
- شهادة أمريكية تنسف “نظرية ترامب”.. خبيرة أوبئة: 4 أسباب تستبعد تسرب كورونا من ووهان
- حزب العمال يطالب بتعديل نظام الهجرة لمنح الأستراليين "الأولوية في الوظائف"
- أستراليا: نيو ساوث ويلز أعلنت تخفيف المزيد من القيود اليوم
- التطبيع ليس القضية
- اجتماع بعبدا: هل يفشل بعد التحوّل تصفية حساب مع العهد؟
- صرخة الراعي الضائعة:العهد يحاصر بري ويفتح ملفات المشنوق وشهيّب
- الرئيس يسرق البرلمان: أنا السلطان، على الإنس والجان
- في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود السنّي
- بعد فضيحة الفيول المغشوش.. ندى بستاني تكشف المستور
- الأزمة لن تنتهي قبل كسر حزب الله سياسياً
- لبنان في الطريق إلى صندوق النقد.. «ألغام» سياسية داخلية وخارجية
- «الخطة الإنقاذية» تصطدم برفض «المصارف».. وترقب لقاء بعبدا
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2020
- لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟
- إلى متى ستظل الحدود الأسترالية مغلقة؟
- بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله
- روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد
- الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ«الكمامات»
- أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم
- احتفال بالخروج من حجر كورونا ينتهي بوفاة مأساوية
- ريهانا في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY"
- صدمة أولى ثقيلة للخطة الحكومية وترقب لقاء بعبدا
- هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟
- قرار ألمانيا ضد حزب الله.. هل يودي بالخطة الاقتصادية؟
- مختبر ووهان مجدداً.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة
- للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا
- انتقاد سوري نادر للأسلحة الروسية
- المجد والخلود لخطة هندسة الفقر والخراب في لبنان
- "الدم الأزرق" لعلاج كورونا.. روسيا تعود للثمانينيات
- الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة
- بالفيديو: عَرض لا يُقاوَم
- فلسفة مبسطة: حتمية اجتماعية أم إرادة حرة؟
- توقعات الأبراج ليوم May 2, 2020
- أنشودة فلسطينية بمناسبة "عيد الاستقلال"!
- لماذا تتكثّف الهجمات العُدوانيّة الإسرائيليّة وتتصاعد على سورية هذه الأيّام؟ ولماذا فقدت زخَمها ولم تُحقِّق أهدافها؟ وهل مُبرِّرات عدم الرّد باتت أكثر “تفهّمًا” من أيّ وقتٍ مضى؟ ومتى ستأتي ساعة الحسم؟
- عرضان "مضيئان"... على طريق الكهرباء
- صورٌ سوف تُثير الاشمئزاز في نفوسكم: هنا حجرت الدّولة ركّاب عُمان
- أيها العمّال أبشروا: الدولة ستقترض لدعمكم!
- صور أقمار صناعية.. طابق سري إيراني تحت الأرض قرب دمشق
- أستراليا: الحكومة تطلب من المصالح التجارية الاستعداد لفتح أبوابها
- السفارة الأسترالية في لبنان تعلن عن موعد رحلة جديدة لإعادة العالقين
- الخارجية الأسترالية تطالب الأستراليين العالقين في العراق بآلاف الدولارات للعودة للوطن
- عراضة الخطة الحكومية: "إنقاذ" يفاقم التصعيد السياسي!
- الحكومة أقرّت «خطّتها الإنقاذية» وتبدأ ورشة تحصــينها.. والمعارضة تدرسها
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة الفساد من يغيّرها؟
- «خطة إنقاذ» أم «بالون حراري» سيفقع؟
- خطة الحكومة ممرها الآمن الى الصندوق.. وزني يستدرك ويسقط قرار تحرير الليرة
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
حزب العمال يطالب بتعديل نظام الهجرة لمنح الأستراليين "الأولوية في الوظائف"
العمال طالب بإعادة التفكير في الاعتماد على الهجرة المؤقتة واستبدالها بالعاطلين عن العمل من الأستراليين
طالب حزب العمال بتغيير في نظام الهجرة يمنح الأستراليين "الأولوية في الحصول على الوظائف" بعد انقضاء أزمة تفشي وباء كورونا.
وقالت كريستينا كينيلي المتحدثة باسم شؤون الأمن الداخلي في العمال إن أستراليا يجب أن تستغل فرصة إغلاق حدودها بسبب كوفيد-١٩ من أجل إعادة التفكير في اعتماد البلاد اقتصاديا على المهاجرين المؤقتين وتشجيع العاطلين عن العمل من الأستراليين على ملء الفجوات في سوق العمل.
وقالت كينيلي في مقالة رأي نشرتها الصان هيرالد اليوم "نتيجة لكوفيد-١٩ فإن أستراليا ستمتلك قريبا الفرصة لفعل شيئا كان يجب عليها فعله سابقا: إعادة بناء برامج الهجرة." وأضافت "عندما نفعل ذلك يجب علينا أن نفهم أن الهجرة سياسة اقتصادية مهمة يمكنها أن تساعد أو تضر العمال الأستراليين خلال فترة التعافي الاقتصادي وما بعدها."
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد توقع يوم الجمعة أن أعداد المهاجرين القادمين من خارج البلاد ستنخفض بمعدل 85 في المائة خلال العام المالي 2020/2021 بالمقارنة بأرقام 2018/2019.
وخلال العام الماضي، زاد سكان أستراليا من المهاجرين القادمين من خارج البلاد بمقدار 236,600 طبقا لأرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي. ويتم حساب عدد المهاجرين القادمين من خارج البلاد عن طريق حساب عدد الأشخاص الذين دخلوا أستراليا وظلوا فيها لمدة 12 شهر أو أكثر، ثم طرح عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد خلال نفس الفترة.
ومع توقع استمرار غلق الحدود الدولية لثلاثة أو أربعة أشهر، فإن الحكومة الفيدرالية تتوقع أن يقل عدد المهاجرين خلال العام المالي القادم ليصل إلى 36,000 وهو أقل عدد منذ أكثر من 40 عاما. هذا التراجع في الأعداد من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على قدرة البلاد على التعافي اقتصاديا من الأزمة.
وقال السناتورة كينيلي من حزب العمال إن "المعدلات العالية من الهجرة، خاصة من أصحاب المهارات العالية، ساعدت على الحفاظ على النمو الاقتصادي في أستراليا لمدة 28 عاما متصلة." وأضافت "تعافينا الاقتصادي يجب أن يساعد كل الأستراليين أولا على الوقوف على أقدامهم، ولنفعل ذلك نحتاج إلى برنامج هجرة يضع العمال الأستراليين أولا."
وكان موريسون قد أعلن العام الماضي عن وضع سقفا على أعداد الهجرة الدائمة لا يتجاوز 160,000 سنويا، ولكن أعداد الهجرة المؤقتة استمرت في الزيادة لمستويات تاريخية.
وقالت كينيلي إن أستراليا بحاجة إلى تغيير اعتمادها على "العمالة الرخيصة القادمة من الخارج بشكل مؤقت" وتركز أكثر على المهاجرين الدائمين الذين يمكنهم الاستقرار في المناطق الريفية وبناء جذور لهم هناك.
وعادة ما يتقاضى العمال المؤقتين أجورا أقل بكثير من الاستراليين لأداء نفس الوظيفة كما تقول كينيلي. وأكدت أن "الحكومات من كل الأطياف اعتمدت على مستويات عالية من الهجرة لدعم تعداد السكان والاستمرار في النمو الاقتصادي."
وقالت "يمكن القول إنه في بعض الأوقات كانت تلك مقاربة كسولة. السماح للكثير من المهاجرين بالقدوم إلى أستراليا طريقة أسهل لتحقيق النمو الاقتصادي من زيادة الإنتاجية والاستثمار في المهارات المحلية والتدريب."
وكان آلان تادج القائم بأعمال وزير الهجرة قد قال الشهر الماضي إن الانخفاض في معدلات الهجرة سيكون له تأثير على الاقتصاد ولكن "التأثير الدقيق" لهذا الانخفاض ما زال مجهولا. وأضاف أن أكثر من 300,000 مهاجر مؤقت أغلبهم من الطلاب الدوليين غادروا أستراليا منذ مطلع العام الجاري.
وقال "المشكلة أن هذا تزامن مع عدم قدوم أشخاص جدد إلى البلد، حيث عادة يقوم هؤلاء بموازنة من يرحل."
وكان وزير التجارة سايمون بيرمينغهام قد قال إن الحدود الدولية ستظل مغلقة حتى عام 2021، ربما باستثناء نيوزيلندا. وقالت كينيلي إن تغيير مقاربتنا في الهجرة يجب أن يحدث خلال الشهور القادمة مؤكدة أن "الفجوات في سوق العمل ستظهر عندما يعاد فتح الاقتصاد المحلي مع الإبقاء على أبواب الهجرة مغلقة."
وقالت "الشهور القليلة القادمة تقدم فرصة كبيرة للأعمال واتحادات العمال والحكومة للاشتراك معا في تحديد مواطن النقص في المهارات وتقديم فرص للتدريب وتغيير المسار المهني للعمال الأستراليين لنتمكن من سد تلك الفجوات.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حزب العمال يطالب بتعديل نظام الهجرة لمنح الأستراليين "الأولوية في الوظائف"
- أستراليا: نيو ساوث ويلز أعلنت تخفيف المزيد من القيود اليوم
- إلى متى ستظل الحدود الأسترالية مغلقة؟
- أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم
- أستراليا: الحكومة تطلب من المصالح التجارية الاستعداد لفتح أبوابها
- السفارة الأسترالية في لبنان تعلن عن موعد رحلة جديدة لإعادة العالقين
- الخارجية الأسترالية تطالب الأستراليين العالقين في العراق بآلاف الدولارات للعودة للوطن
- أستراليا: ضبط سلاح واعتقال ثلاثة أشخاص في حادثة عنف أسري في غرب سيدني
- أستراليا: لجنة برلمانية تطالب الحكومة بزيادة الإعانات بشكل دائم
- مفاوضات أستراليا مع "غوغل" و"فيسبوك" تصل إلى النفق المسدود
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)