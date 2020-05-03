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الرئيسية | استراليا | بالفيديو.. فيروس كورونا: كيف انتهى الأمر بزوجين أستراليين بالعزل في جزيرة مهجورة؟
المصنفة ايضاً في: استراليا, تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو.. فيروس كورونا: كيف انتهى الأمر بزوجين أستراليين بالعزل في جزيرة مهجورة؟

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات و 59 من الدقائق
المصدر: بي بي سي
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 518
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جاء كيفن وأديل هوكي إلى جزيرة فريزر للعمل في رعاية مجموعة من بيوت العطلات.

 

ثم أغلقت الجزيرة دون أي سائحين على بعد أميال من الحضارة ومصادر الطعام. فكيف تبدو الحياة على هذه الجزيرة الخلابة؟

 

المصدر: بي بي سي

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