بالفيديو.. فيروس كورونا: كيف انتهى الأمر بزوجين أستراليين بالعزل في جزيرة مهجورة؟

جاء كيفن وأديل هوكي إلى جزيرة فريزر للعمل في رعاية مجموعة من بيوت العطلات.

ثم أغلقت الجزيرة دون أي سائحين على بعد أميال من الحضارة ومصادر الطعام. فكيف تبدو الحياة على هذه الجزيرة الخلابة؟