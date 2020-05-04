فيروس غامض شبيه بكورونا يقتل أعدادا كبيرة من الطيور في أستراليا

نفق مئات الطيور من نوع لوركيت قوس قزح وأصيبوا بالشلل في أستراليا.

ويعرف هذا المرض بمتلازمة الشلل اللوركيت، وهو يجعل الطيور غير قادرة على الحركة والتنفس، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

وقال داريل جونز من جامعة غريفيث لصحيفة "ديلي ميل أستراليا"، إن المرض يشبه في انتشاره انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التواصل بين الأشخاص في المجتمع.

وأضاف الخبير: "تقاتل هذه الطيور بعضها البعض بشكل غير معقول وتعض بعضها البعض وتتنفس في وجه بعضها البعض وهكذا يقوم الفيروس بالانتشار".

وتابع جونز قائلا: "إنه يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا نفسه، فهو فيروس جديد تمامًا ولا نعرف الكثير عنه، ويبدو أنه ينتشر حيث تتجمع الطيور بأعداد كبيرة".

ويسير المرض ببطء في جسم الطائر حتى يصاب الأخير بالشلل وتنتفخ رئتيه ويختنق. ويبدأ المرض بالانتشار من القدم لذا يفقد الطائر توازنه عند الهبوط فيسقط ثم ينفق في غضون ساعة.

وانتشر الفيروس في بريزبان بولاية كوينزلاند الأسترالية وقد تم اكتشاف المرض لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وحاول الأطباء البيطريون دراسة المصدر المسبب لانتشار المرض، وقال البروفيسور جونز: "إن الأطباء البيطريين بحثوا في النظام الغذائي ومن الغريب أن شجرة التوليب الأفريقية قد تكون أحد المسؤولين عن انتشار المرض".

ونصح الخبير بعدم إطعام الطيور لفترة من الوقت حفاظا على سلامتهم.