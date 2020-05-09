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أستراليا: كل ما عليك معرفته عن خطة الثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق في البلاد
كشف سكوت موريسون النقاب عن خطة من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد الأسترالي، على أن تعود الحياة شبه طبيعية بحلول يوليو تموز القادم- فماذا تعني كل مرحلة؟
أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لتخفيف قيود كورونا في أستراليا وإعادة فتحها بشكل شبه تام بعد شهرين فقط.
وفي الوقت الذي سمح فيه للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بفتح أبوابها في المرحلة الأولى، إلا أن القرار النهائي يعود لكل ولاية ومقاطعة لتحديد ماذا سيفتح ومتى.
هذا وسيدرس المجلس الوزاري الوطني تبعات خارطة الطريق كل ثلاثة أسابيع للتأكد من أن التغييرات لم يكن لها آثار من ناحية انتشار فيروس كورونا.
ويبدو أن قواعد التباعد الاجتماعي ستبقى معنا خلال جميع المراحل، وسيكون لها دورا أساسيا في نجاح الخطة.
في يلي نعرض لك ما يحق لك فعله وعدم فعله في كل مرحلة:
المرحلة الأولى
تسمح المرحلة الأولى من خارطة الطريق الأستراليين بالعودة إلى المقاهي المحلية، وتناول الطعام في المطاعم الصغيرة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.
عند البدء بتخفيف قيود وفقا لهذه المرحلة، سيتمكن الأشخاص من استقبال خمسة ضيوف في منازلهم، وستبدأ إعادة فتح بعض المرافق مثل المراكز المجتمعية والمكتبات والملاعب الرياضية والمؤسسات التعليمية.
ويمكن لمجموعات يصل عددها إلى عشرة أشخاص بالتجمع في الهواء الطلق، وستسمح القواعد الجديدة أيضًا لحضور المزيد من الأشخاص لحفلات الزفاف والجنازات التي تقتصر الآن على خمسة وعشرة أشخاص تباعا.
ففي الجنازات سيسمح لعشرين شخصا بالحضور إذا كان الجناز في مكان مغلق، ولثلاثين شخصا في الأماكن الخارجية.
أما الزفاف فسيسمح لثلاثة عشر شخصا بحضورها، بينها العرسان والقائم على الزفاف وعشرة مدعوين.
وبالانتقال إلى الرياضات الخارجية، فيمكن مزاولة تلك التي تضم عشرة أشخاص أو أقل، على أن يسمح بإعادة فتح برك السباحة.
وفيما يخص المطاعم، فستتمكن من إعادة فتح أبوابها شرط ألا تستقبل أكثر من عشرة زبائن في نفس الوقت.
وقال كبير المسؤولين الصحيين براندون ميرفي وهو يشرح الخطة "نعلم أن هذا يعني أن العديد من المقاهي والمطاعم لن تتمكن من الفتح، لكن العديد من المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة (Takeaway) قد ترغب في ذلك عبر وضع مسافة كافية بين الطاولات لتتمكن من خدمة 10 أشخاص في المرة الواحدة."
وسارعت كوينزلاند إلى الإعلان عن أن الولاية ستنتقل إلى تطبيق المرحلة الأولى في 15 أيار/مايو وستتبعها تازمانيا بعد بضعة أيام في 18 أيار/مايو، هذا وبدأت مقاطعة أراضي الشمال بتخفيف قيود هذه المرحلة.
أما الولايات والمقاطعات الأخرى لم تصدر أي تصريح عن تاريخ البدء بهذه المرحلة بعد.
المرحلة الثانية
عند الوصول إلى المرحلة الثانية سيتمكن المزيد من الأشخاص من التجمع في مكان واحد، وقد يستأنف السفر بين الولايات، مع إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمعارض.
وبحسب خارطة الطريق ستسمح بالتجمعات التي تصل إلى 20 شخصًا في الهواء الطلق، في حين تبدأ الرياضات الخارجية التي تقل عن 20 شخصًا في العودة الى نشاطاتها.
هذا وستتمكن المطاعم والمقاهي من زيادة طاقتها الاستيعابية إلى 20 شخصًا.
وستقتصر حفلات الزفاف والتجمعات الدينية الأخرى على 20 شخصًا، و50 شخصا للجنازات.
إلى ذلك، سيُسمح بإعادة فتح أماكن الحصول على وشم، وصالونات التجميل والتدليك شرط أن تحتفظ بسجل العملاء.
وفي هذه المرحلة يبدأ الموظفون في العودة إلى مكان العمل ببطء.
أيضا، سيُسمح بالسفر إلى الأماكن البعيدة والنائية داخل الولاية أو المقاطعة مع إعادة فتح أماكن التخييم.
أما بالنسبة للسفر بين الولايات والمقاطعات، فستحدد كل ولاية متى وكيف تخفف قيودها على الحدود.
مقاطعة أراضي الشمال ستكون أول من يبدأ بتخفيف القيود وفقا لهذه المرحلة بدءا من ١٥ أيار/مايو، على ان تلحقها كوينزلاند في ١٣ حزيران/يونيو وتازمانيا في ١٥ حزيران/يونيو.
المرحلة الثالثة
مع الوصول إلى المرحلة الثالثة، ستكون حياتنا في طريقها إلى العودة الى طبيعتها.
سيسمح بتجمعات تصل إلى 100 شخص في المرحلة الثالثة، على أن يتم النظر في بعض الفعاليات التي قد تتمن أكثر من ١٠٠ شخص كل واحدة على حدة. وهذا يشمل حفلات الزفاف والجنازات.
كما سيُسمح للمقاهي والمطاعم باستضافة 100 شخص، ولكن سيتعين عليهم اتباع قاعدة أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد.
وقد تعاود الحانات والنوادي الليلة وأماكن لعب القمار فتح أبوابها.
وبحسب خارطة الطريق، ففي هذه المرحلة يعود معظم الموظفين إلى مكان العمل.
وهنا سيتمكن الأستراليون من السفر بحرية بين الولايات، ولكن يمكن لبعضها أن تختار إبقاء القيود الحدودية على حالها.
أما بالنسبة للسفر إلى خارج أستراليا، فهذا سيبقى ممنوعا. إلا أن المجلس الوزاري الوطني سيدرس إمكانية فتح الحدود بين أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ عندما تصل جميع الولايات والمقاطعات إلى المرحلة الثالثة. كما سيتم النظر في تخفيف قيود السفر للطلاب الدوليين.
يجب على الجميع في أستراليا البقاء على مسافة 1.5 متر على الأقل من أي شخص آخر. يمكنك مراجعة قواعد ولايتك لمعرفة الحد الأقصى للتجمعات.
الفحوصات لفيروس كورونا أصبحت متاحة بشكل واسع في جميع أنحاء أستراليا. لو كنت تعاني من أعراض البرد أو الأنفلونزا، رتب موعدا للفحص عن طريق الاتصال بطبيبك أو الاتصال بالخدمة الوطنية للمعلومات الصحية عن فيروس كورونا على الخط الساخن 1800020080.
تطبيق تعقب فيروس كورونا الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية والمعروف باسم COVIDSafe أصبح متاحا الآن للتحميل من متاجر التطبيقات على مختلف الهواتف.
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