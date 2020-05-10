أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل

أعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان صباح اليوم الأحد عن تفاصيل تخفيف قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل.

اذ سيسمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لما يصل إلى ١٠ أشخاص في آن واحد، والسماح لخمسة أشخاص بزيارة منزل شخص آخر.

حاليًا، يمكن لشخصين بالغين من نفس الأسرة بالإضافة إلى أطفالهم، زيارة منزل آخر في نيو ساوث ويلز.

وقالت بيريجيكليان إن الولاية تمكنت من الوصول إلى هذه المرحلة من تخفيف القيود بفضل الولاية الذين التزموا بالتعليمات والقيود. لكنها شددت على ضرورة أن نبقى حذرين وعلى يقظة لضمان نجاح عدم تفشي الفيروس مجددا.

ما هي القيود التي ستخفف في ولاية نيو ساوث ويلز يوم الجمعة المقبل؟

- بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لما يصل إلى ١٠ أشخاص في آن واحد

- السماح لخمسة أشخاص بزيارة منزل شخص آخر

- السماح لعشرة أشخاص بالتجمع في الأعراس، و٢٠ شخصا في الجنازات الداخلية و٣٠ في الأماكن الخارجية.

- السماح بالتجمعات الدينية وإعادة فتح دور العبادة شرط ألا أن تستقبل أكثر من عشرة أشخاص في المرة الواحدة.

- السماح باستخدام المعدات الموجودة في الحدائق العامة وغيرها من الأماكن الخارجية، مثل ألعاب الأطفال والمعدات الرياضية، مع تشجيع الأشخاص على تعقيمها قبل استخدامها.

- السماح بالسباحة في البرك الخارجية.

أما السفر إلى المناطق البعيدة داخل الولاية فلا يزال ممنوعا.

وقالت بيريجيكليان: "في كل مرة تغادر فيها المنزل، يجب أن تفترض أنك مصاب بالفيروس أو أي شخص لن تتواصل معه وكأنه مصاب. هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستُبقي هذا الفيروس القاتل بعيدًا".

وأشارت رئيسة حكومة الولاية الى أن تخفيف القيود لا يعني أن الفيروس أصبح "أقل فتكًا أو أقل تهديدًا".

التغييرات هذه تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، أي بعد أسبوع كامل من كشف رئيس الوزراء سكوت موريسون عن خطة من ثلاث مراحل لتخفيف إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء أستراليا.

وكان موريسون قد ترك حرية التصرف بخطة الثلاث مراحل لحكومات الولايات والمقاطعات.