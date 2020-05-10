كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟

Australia's borders will remain closed for some time. Source: AAP

مسافة بين الأفراد، ومنع للعائلات من توديع المسافرين على باب المطار، وعدم إبراز جواز االسفر الصحي سيمنع الراكب من الصعود على متن الطائرة.

حاليا، رحلات الطيران لغاية الآن مستمرة فقط لرحلات الشحن وغير المتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها قبل حصول أستراليا على لقاح لفيروس كورونا.

ولكن كيف ستبدو الرحلات الخارجية عندما تستأنف؟

إليكم ما توقعه مسؤول العمليات الجوية في مطار سيدني وايد يس والذي استبعد عودة الرحلات الخارجية قبل حصول أستراليا على اللقاح، مشيرا إلى أنه سيطلب من المسافرين تقديم شهادات طبية.

وأضاف يس " إن التباعد الاجتماعي سيتطلب من الركاب التواجد بالمطار قبل أربع ساعات مع إمكانية توصيل شخص واحد فقط للمسافر بالمطار".

وكشف إلى أن هناك نية لاستخدام أجهزة لتعقيم الأجسام والأجهزة وأجهزة قياس الحرارة".

أما بخصوص المشهد على متن الطائرة، قال يس إن ارتداء الكمامة والقفازات طوال الرحلة سيكون إلزاميا.

وحول أسعار بطاقات السفر، توقع قيام بعض الشركات بعروض تشجيعية في البداية، لكن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد فترة سيكلف الشركات، الأمر الذي سيدفعها إلى تحميل الراكب تكلفة المقاعد غير المشغولة.

كيف ستبدأ رحلة سفرك منذ مغادرة المنزل؟ للتعرف على المزيد يرجى الاستماع إلى اللقاء الصوتي أعلاه.