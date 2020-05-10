- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- 4 ملايين مصاب بكورونا.. حالات محلية جديدة بالصين ونكبة أميركا تتفاقم وأوروبا تتجاوز الأيام العصيبة
- كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ
- اللاساميّة واللافلسطينيّة...
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم
- سوريا من خلال ثلاثة كتب
- لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً
- لبنان إلى مفاوضات شاقة مع صندوق النقد وسط «تهشيمٍ» لخطة الإنقاذ
- الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على نفسه ..
- سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة
- مصادر "عونية" عن معركة TL: آليات التعيين "نتعة" مستجدة
- الرئيس "الشاعر" ميشال عون
- هجمة كورونية مرتدّة: لماذا تسرّع لبنان بتخفيض التعبئة؟ وبتخفيض الفحوصات العشوائية؟
- الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي: لا أمل في الخروج من النفق ما دام «الإخوة السبعة» يزينون الحياة السياسية
- نائب سوري يحذّر الروس: ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟
- لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان
- خيط تلقفته المخابرات الأميركية.. الهواتف تعطّلت بمختبر ووهان في أكتوبر
- توقعات الأبراج ليوم May 10, 2020
- لماذا اختار بومبيو القدس المحتلّة لكيّ تكون محطّته الأولى بعد تحدّيه لفيروس كورونا واستِئنافه السّفر؟ وما هي الأسباب الأربعة التي تُؤكِّد أنّ “طبخة” ترامب ونِتنياهو العُدوانيّة على إيران وسورية وحزب الله دخلت مرحلة النّضوج؟ ولماذا لا نَستبعِد احتِراقها في الجولةِ الأولى؟
- "شقائق الأسيل".. وقدرة المرأة على التفوق
- بالفيديو: إسرائيل وإيران.. في سوريا
- أكبر ولايتين في أستراليا تحجمان عن تخفيف قيود كورونا على الشركات والأعمال
- 13 اصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان
- إشارة جديدة إلى "تسرب كورونا"؟.. تقرير يؤكد غلق مختبر ووهان
- ساسة لبنان يتصارعون على القمامة في زمن الوباء
- التهريب الى سوريا : بقايا المليارات عبر الحدود!
- فلتان الدولار والغلاء مستمر .. والمفاوضات طــويلة مع صندوق النقد
- أسرار وخفايا لبنانية
- اجتماع بعبدا الفاشل
- دولة الفساد العميقة من يدمرها؟
- لهذا لم يُلغِ عون إجتماع بعبدا ولم يلتقِ جعجع
- ترميم النظام الطائفي لمصلحة طبقته السياسية حصراً!!
- «توازن الرعب» في الحرب بين المؤسسات الإستشارية!
- حلّ النفايات.. بسقوط «كارتيلاتها»
- «التيار الوطني»: لا نستعدي أحداً
- أستراليا: كل ما عليك معرفته عن خطة الثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق في البلاد
- قارة وحيدة لم يصلها كورونا.. تعرف إلى أكثر بقاع الأرض أمانا
- إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!
- إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ«مساعدة العاجلة»: هل قرّر «الصندوق» إقراض لبنان؟
- فضائح العونيين وأكاذيبهم نفطاً وكهرباء: التضحية بأصغر جنودهم
- من سيكون رئيسنا المقبل؟
- العهد وحكومته لخمس سنوات قاسية من الإفلاس والقمع معاً
- الكهرباء لُغم خطة دياب وصفقة دير عمار لـ"البساتنة"!
- أورورا... إلهة إغريقية نهبت وزارة الطاقة؟
- الجمهورية بين القصر والرئيس رئاسة ليست للإيجار
- تقلُّب جنبلاط استراتيجي وهل تغلّب جعجع على “الأمنيات”؟
- «زعبرة» وفواتير مضخّمة ومرضى وهميون: مستشفيات تنهب المال العام
- شحّ الدولارات: كيف سيموّل مصرف لبنان الاستيراد؟
- بهاء راجع... على حصان "الجمهورية الثالثة"؟
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
السفر قبل كورونا يختلف عنه بعد كورونا.
مسافة بين الأفراد، ومنع للعائلات من توديع المسافرين على باب المطار، وعدم إبراز جواز االسفر الصحي سيمنع الراكب من الصعود على متن الطائرة.
حاليا، رحلات الطيران لغاية الآن مستمرة فقط لرحلات الشحن وغير المتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها قبل حصول أستراليا على لقاح لفيروس كورونا.
ولكن كيف ستبدو الرحلات الخارجية عندما تستأنف؟
إليكم ما توقعه مسؤول العمليات الجوية في مطار سيدني وايد يس والذي استبعد عودة الرحلات الخارجية قبل حصول أستراليا على اللقاح، مشيرا إلى أنه سيطلب من المسافرين تقديم شهادات طبية.
وأضاف يس " إن التباعد الاجتماعي سيتطلب من الركاب التواجد بالمطار قبل أربع ساعات مع إمكانية توصيل شخص واحد فقط للمسافر بالمطار".
وكشف إلى أن هناك نية لاستخدام أجهزة لتعقيم الأجسام والأجهزة وأجهزة قياس الحرارة".
أما بخصوص المشهد على متن الطائرة، قال يس إن ارتداء الكمامة والقفازات طوال الرحلة سيكون إلزاميا.
وحول أسعار بطاقات السفر، توقع قيام بعض الشركات بعروض تشجيعية في البداية، لكن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد فترة سيكلف الشركات، الأمر الذي سيدفعها إلى تحميل الراكب تكلفة المقاعد غير المشغولة.
كيف ستبدأ رحلة سفرك منذ مغادرة المنزل؟ للتعرف على المزيد يرجى الاستماع إلى اللقاء الصوتي أعلاه.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- أكبر ولايتين في أستراليا تحجمان عن تخفيف قيود كورونا على الشركات والأعمال
- أستراليا: كل ما عليك معرفته عن خطة الثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق في البلاد
- أستراليا: الحكومة تفكر في السماح للطلاب الأجانب بدخول أستراليا رغم إغلاق الحدود
- أستراليا: موريسون يعلن خطة من ثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق بحلول يوليو تموز
- أستراليا: توقعات بتراجع أسعار المنازل في ملبورن بقيمة 100,000 دولار
- أستراليا: الولايات الثلاثة الكبرى تعلن موقفها من تخفيف القيود المتوقع غدا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)