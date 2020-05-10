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تقرير جديد: الاقتصاد الاسترالي لن يتعافى من كورونا قبل 2024 والبطالة لن تنخفض

التقرير يتوقع أن تصل خسائر الدخل القومي الى 235 مليار دولار في عامين فقط

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
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تقرير جديد: الاقتصاد الاسترالي لن يتعافى من كورونا قبل 2024 والبطالة لن تنخفض

حذرت مؤسسة ديلويت أكسيس إيكونوميكس انه من غير المرجح أن يعود معدل البطالة في أستراليا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا حتى أواخر عام 2024.

 

وقالت المؤسسة في تقرير جديد صدر عنها أن الاقتصاد الاسترالي لن يتعافى كلياً من تبعات كورونا قبل مرور أربع سنوات.

وبحسب تقرير المؤسسة، فان المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية سيقللون من الإنفاق بعد تعرضهم "لضربات كبيرة" افقدتهم الثقة والدخل والثروة.

 

ويرى التقرير ايضاً أن أصحاب الأعمال المتخوفون من الوضع سوف يؤجلون الاستثمار ويفترضون نهجًا أكثر حذراً تجاه المخاطر.

 

أما على صعيد الصادرات الاسترالية، فان التقرير يرى انها ستصاب بالضعف بسبب التدهور في الاقتصاد العالمي.

 

ونتيجة لذلك ، سيقل الدخل القومي عن التوقعات الرسمية بمقدار 35 مليار دولار في 2019-2020 وحوالي 200 مليار دولار في 2020-2021 طبقا للتقرير الذي صدر عن المؤسسة والذي حمل أسم "باجيت مونيتر- نظرة على الموازنة".

 

ويخلص التقرير ايضا الى القول ان مصرف الاحتياط الفيدرالي سيبقى مكتوف الايدي ولن يستطيع تحريك وتحفيز الاقتصاد بفرض خفض جديد على نسبة الفائدة.

 

يذكر ان نسبة الفائدة حالياً تقف عند ربع النقطة بالمئة وهي ادنى نسبة في تأريخ أستراليا.

المصدر: SBS

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