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أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل حالة واحدة مع عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
الولاية ستخفف القيود بشكل كبير يوم الجمعة لتبدأ المرحلة الأولى من خطة رفع القيود التي أعلنها موريسون الأسبوع الماضي
سجلت نيو ساوث ويلز حالة إصابة واحدة جديدة مع استعداد الطلاب في جميع أنحاء الولاية للعودة إلى الفصول الدراسية لمدة يوم واحد على الأقل في الأسبوع.
وتم إجراء 5200 فحص خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية في الولاية ولم يتم تأكيد إلا إصابة واحدة لمسافر عائد من المملكة المتحدة. ودعت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان الناس إلى الخضوع لفحوصات كوفيد-١٩ خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنخفض معدلات الفحص عادة.
وقالت بريجيكليان "نحتاج إلى البقاء متيقظين ونذهب للخضوع للفحص." وأضافت "مع دخول البرد خلال الأسابيع والأشهر القادمة، أرجوكم ألا تفترضوا أن الأعراض لديكم سببها الأنفلونزا، افترضوا أنها فيروس كورونا."
ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية ليوم واحد في الأسبوع بداية من اليوم الاثنين، على أن يتم رفع معدلات الحضور بشكل تدريجي على مدار الترم.
وقالت رئيسة الحكومة إن بعض طلاب الصف الثاني عشر في المدارس العامة سيعودون إلى الفصول بمتوسط ثلاثة أيام في الأسبوع، منهم طلاب سيعودون بدوام كامل خلال الأسبوع الجاري.
وقالت بريجيكليان "نتطلع إلى زيادة الأعداد في الفصول." وأضافت "نتوقع أن يكون لدينا تعليم في الفصول بدوام كامل بحلول نهاية مايو أيار في الكثير من المدارس إن لم يكن في أغلبها."
وكانت حكومة بريجيكليان قد أعلنت يوم الأحد تخفيف بعض القيود بداية من يوم الجمعة القادم، بما في ذلك التجمعات التي تصل إلى عشرة أشخاص والتي تشمل الحصول على تدريبات اللياقة البدنية أو التنزه في الحدائق العامة.
ويمكن أن يزور نحو خمسة أشخاص بما في ذلك الأطفال، منزلا آخر. كما ستعود التجمعات الدينية، حيث يمكن لدور العبادة العودة لاستقبال الناس بحد أقصى عشرة أشخاص.
كما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال زبائن داخل المكان بحد أقصى عشرة أشخاص، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وألا تزيد كثافة الموجودين عن شخص واحد لكل أربعة متر مربع.
أما الأفراح فيمكن أن يحضرها 10 ضيوف، كما سيزيد عدد الحاضرين في الجنازات إلى 20 شخصا داخل القاعات و30 شخصا في الهواء الطلق. ولم تسجل الولاية أي حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، حيث لا يزال عدد الوفيات في الولاية عند 46 شخصا.
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