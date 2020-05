أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة بصحبة طفلها يثير الجدل في سيدني

Loading the player...

أثار مقطع مصور لإلقاء القبض على سيدة تحمل ابنها الصغير، وانتزاع ابنها من ذراعيها في نيو ساوث ويلز ردود فعل واسعة داخل المجتمع الأسترالي. وبينما اعتبر البعض أن الشرطة بالغت في استخدام القوة من أجل القبض على المرأة، رأى آخرون أنها من عرضت ابنها للخطر باصطحابه إلى مظاهرة ضد إجراءات الإغلاق.

الواقعة حدثت بوم السبت عندما تجمع حوالي 40 شخص في الوسط التجاري لمدينة سيدني للاحتجاج على إجراءات الإغلاق التي تفرضها حكومة الولاية لاحتواء تفشي وباء كورونا. رينيه التكريتي التي تبلغ من العمر 36 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت بين المتظاهرين بصحبة ابنها الذي لا يتجاوز عمره أربعة أعوام.

المرأة التي تعمل بشكل مستقل في علاجات التجميل وصفت معاملتها من قبل الشرطة أنها "غير قانونية" وغير إنسانية" بعد أن تم القبض عليها. وتجمع المحتجون في شارع ماكواري، حيث حملت التكريتي لافتة كُتب عليها "لو لم تعرف حقوقك، فإنك لا تملك أي حقوق. الماجنا كارتا."

وأظهر المقطع المصور المواجهة بين التكريتي ورجال الشرطة والتي انتهت بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليها ووضعها في السيارة. ويمكن رؤية ابنها يصرخ في الفيديو أثناء إلقاء القبض عليها قائلا "أتركوا أمي لحالها".

الشرطة أخذتها بعد ذلك إلى قسم شرطة ساري هيلز حيث أصدرت بحقها غرامة لخرق قواعد التباعد الاجتماعي قدرها 1000 دولار. وكتبت التكريتي على صفحتها على الفيسبوك بعد الإفراج عنها تعليقا على الفيديو "غير قانوني وغير إنساني. عار عليكم جميعا، لقد حافظت على رد فعل سليم حتى وهم ينتزعون ابني من بين ذراعي."

وتصر التكريتي على أنها تم معاملتها بقسوة ما ترك طفلها في حالة من الخوف الهيستري.

من جانبها قالت شرطة نيو ساوث ويلز "لقد تحدثنا إلى مجموعة من الأشخاص الذين عقدوا مظاهرة غير مصرح بها، وأصدرنا لهم تعليمات بالانصراف." وأضاف المتحدث باسم الشرطة "ألقينا القبض على امرأة بعد أن رفضت منح بياناتها للضباط والالتزام بتعليمات الانصراف من مكان المظاهرة.

وقال نائب مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز غاري وربويز إنه سيراجع بنفسه المقطع المصور. وقال لوسائل الإعلام "الشرطة ذهبت للمرأة وطلبت منها أشياء محددة لإجراء عملية بسيطة للغاية، ولكن لسبب غير معروف، كانت ردة فعلها هيسترية."

وفي ملبورن اجتمع المئات من أجل الاحتجاج ضد إجراءات الإغلاق يوم الأحد واشتبكوا مع الشرطة ما تسبب في إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح تطلبت تلقي الرعاية الطبية في المستشفى.

وتم إلقاء القبض على عشرة أشخاص على الأقل ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة منهم على الأقل اتهامات بالاعتداء على الشرطة.

