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سحب أنواع من العصير من الأسواق الأسترالية بسبب احتمال تلوث فطري
إذا قمتم باستهلاك هذا العصير وتشعرون بالغثيان أو برغبة بالتقيؤ يجب عليكم استشارة طبيب في أسرع وقت ممكن.
أعلنت السلطات سحب أنواع عدة من عصير Pure Tassie الذي يباع في متاجر Coles و Woolworths و IGA في جميع أنحاء أستراليا، وذلك بسبب احتمال احتوائها على تلوث فطري.
وبحسب هيئة مراقبة معايير الطعام في أستراليا و نيوزيلندا (Food Standards Australia and New Zealand)، هناك قسم من العصير الذي تنتجه شركة Juicy Isle ملوّث بمادة باتولين السموم الفطرية التي عادة ما تتكاثر في التفاح الفاسد.
وحذرت السلطات ان استهلاك العصير الذي يحتوي على هذه المادة قد يؤدي إلى أعراض صحية خطيرة من أبرز مظاهرها الشعور بالغثيان والتقيّؤ.
أما الأنواع التي تمّ سحبها من الأسواق بسبب احتمال تلوثها فهي:
- عصير التفاح والكشمش الأسود (Blackcurrant) حجم 1.5 ليتر والذي تنتهي صلاحيته قبل وحتى تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
- عصير التفاح حجم 1.5 ليتر والذي تنتهي صلاحيته قبل وحتى تاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2021
- عصير التفاح والزنجبيل حجم 1.5 ليتر الذي تنتهي صلاحيته قبل 5 كانون الأول/ ديسمبر 2020
- عصير التفاح وتوت العلّيق (Raspberry) حجم 1.5 ليتر والذي تنتهي صلاحيته قبل وحتى تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
- عصير التفاح حجم 350ml الذي تنتهي صلاحيته قبل وحتى تاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
- عصير التفاح والكشمش الأسود (Blackcurrant) حجم 350ml الذي تنتهي صلاحيته قبل تاريخ 9 تموز/يوليو 2020
- عصير التفاح وتوت العلّيق (Raspberry) حجم 350ml الذي تنتهي صلاحيته قبل وحتى تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
وفي بيان على صفحتها على الفيسبوك كانت Juicy Isle أكدت قيامها بسحب عصير PURE TASSIE العضوي معربة عن أسفها الشديد لعواقب ما حصل ومشيرة إلى أنها ستكون فرصة للعمل أكثر للمحافظة على جودة وأمان منتجاتها.
وتبيّن لاحقاً أن الأنواع الأخرى المذكورة أعلاه أيضاً معرّضة لأن تكون ملوثة بالمادة الفطرية السامة.
هذا وينصح الأشخاص الذين قاموا بشراء أي من هذه الأنواع أن يقوموا بإرجاعها إلى المتجر مع المطالبة باسترجاع ثمنها كاملاً.
أما إذا قمتم باستهلاك هذا العصير وتشعرون بعوارض صحية يجب عليكم استشارة طبيب في أسرع وقت ممكن.
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سيدني - استراليا
- أستراليا: الحكومة تدرس إمكانية قطع إعانات كورونا أسرع مما كان مخطط لها
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