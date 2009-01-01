أستراليا: ولاية فيكتوريا تعلن تخفيف بعض القيود من منتصف ليل الثلاثاء

Victorian Premier Daniel

سيتمكن سكان ولاية فيكتوريا من استضافة خمسة أفراد من العائلة والأصدقاء في منازلهم بداية من منتصف ليل غدا الثلاثاء.

وقال أندروز في مؤتمره الصحفي "يجب أن يكون الزوار من الأصدقاء والعائلة، في النهاية، هؤلاء هم الأشخاص الذين يعنون كل شيء بالنسبة لنا، وهذا هو سبب الألم: ألا يكون الناس قادرين على التواصل مع أهم أشخاص بالنسبة لهم."

كما سيتم السماح لمواطني ولاية فيكتوريا بممارسة الرياضة ضمن مجموعات لا تزيد عن عشرة أشخاص طالما كانوا في الهواء الطلق. وقال أندروز "سواء كنت ستمارس المشي أو صيد الأسماك أو التسلق أو ركل الكرة، ولستم أكثر من 10."

وأضاف "بالطبع سيكون هناك التزام بالتباعد الاجتماعي وترتيبات النظافة الشخصية واستخدام الحس العام."