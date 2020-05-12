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أستراليا: كيف ومتى سيتم تخفيف القيود في كل الولايات والمقاطعات؟
المرحلة الأولى ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة في جميع الولايات والمقاطعات
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خطة من ثلاث مراحل لرفع القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا بالتدريج، لكنه ترك الحرية لحكومات الولايات والمقاطعات لتحديد كيفية ومواعيد تطبيق تلك المراحل الثلاثة.
حتى الآن أعلن قادة كل الولايات والمقاطعات عن موعد بدأ المرحلة الأولى وهي إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمحلات والمكتبات والمراكز المجتمعية ولكن بحد أقصى للتجمع لا يتجاوز عشرة أشخاص.
كما سيتم السماح في تلك المرحلة باستقبال خمسة أشخاص في المنازل والسماح بالسفر ضمن حدود الولاية.
فما هي خطة كل ولاية في تطبيق خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء.
فيكتوريا
تدخل ولاية فيكتوريا المرحلة الأولى منتصف ليل الثلاثاء، حيث سيتم السماح باستقبال خمسة أشخاص داخل المنازل، والتجمع في الخارج ضمن مجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص.
وقال رئيس الحكومة دانيال أندروز إن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف ليل 31 مايو أيار القادم. وقال أندروز "هذه ليست دعوة ليقيم الناس حفلات عشاء في المنزل كل ليلة."
مؤكدا "يجب استخدام الحس العام، ويجب أن تكون أفعالنا مناسبة وندرك أن ما نحن فيه لم ينته بعد."
وقال أندروز إن الفرق الرياضية المحترفة يمكنها التجمع مرة أخرى من أجل التدريب بحلول منتصف ليل الثلاثاء، لكنه شدد على أن العاملين الذين يمكنهم العمل من المنزل، عليهم البقاء في المنزل في الوقت الراهن.
وأعلن رئيس الحكومة عند بداية عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية مند يوم 26 مايو أيار الجاري، على أن تبدأ عودة الطلاب بطلاب الصف الأول والثاني، والصف الحادي عشر والثاني عشر.
وأضاف أن طلاب الصف الثالث إلى العاشر سينضمون إلى زملائهم بداية من التاسع من يونيو حزيران القادم.
وأعلنت الحكومة عن رفع عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور حفلات الزفاف إلى 10 بخلاف العريس والعروسة. بينما ارتفع عدد المسموح لهم بحضور جنازة داخل مكان مغلق إلى 20 شخص بخلاف العاملين في دار الجنازات، و30 شخصا إذا كانت الجنازة في الهواء الطلق.
نيو ساوث ويلز
رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان قالت إن الولاية ستدخل المرحلة الأولى من تخفيف القيود يوم الجمعة القادم.
وسترفع الولاية من عدد الزوار المسموح بهم في المنازل من أثنين إلى خمسة، كما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال 10 زبائن داخل المطعم في المرة الوحدة، على ألا تزيد مدة جلوسهم عن ساعتين.
وسيتم السماح بحضور 10 أشخاص في حفلات الزفاف بخلاف العريس والعروسة ومقيم المراسم. وسيرتفع الحد الأقصى للجنازات في القاعات الداخلية إلى 20 شخصا وفي الهواء الطلق إلى 30 شخصا.
وقالت بريجيكليان إن تخفيف القيود لا يعني أن فيروس كورونا أصبح أقل خطورة: "كل مرة تغادر فيها منزلك، يجب أن تفترض أنك تحمل الفيروس أو أن الشخص الذي ستختلط به سيكون حاملا للفيروس."
وأكدت "هذا هو الطريق الوحيد لإبعاد خطر الفيروس عنا."
وبدأت مدارس الولاية في استقبال الطلاب داخل الفصول الدراسية منذ مطلع الأسبوع الجاري ليوم واحد على الأقل. ووصل متوسط حضور طلاب الصف الثاني عشر إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، مع عودة بعضهم بدوام كامل.
وقالت رئيسة حكومة الولاية إنها تأمل بعودة الطلاب بدوام كامل إلى المدارس بحلول نهاية الشهر الجاري ما لم تحدث أي زيادات كبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كوينزلاند
حكومة ولاية الشمس المشرقة حددت بالفعل مواعيد تطبيق المراحل الثلاثة لخطة تخفيف القيود التي أعلن عنها موريسون. حيث قالت رئيسة حكومة الولاية آنستازيا بلاشيه إن المرحلة الأولى ستبدأ يوم الخميس.
في حين ستبدأ المرحلة الثانية في الثاني عشر من يونيو حزيران وتدخل المرحلة الثالثة في العاشر من يوليو تموز.
وتعتزم الولاية إعادة فتح المطاعم والمكتبات وحمامات السباحة ومراكز التجميل خلال الأسبوع الجاري. على أن يتم فتح نوادي اللياقة البدنية والمسارح ومدن الملاهي والألعاب في يونيو حزيران ولكن بقدرة تشغيلية محدودة لن تتجاوز على الأرجح 20 شخصا في أي مكان مغلق.
وسترفع حكومة الولاية القيود التي تفرضها على الانتقال لمسافة أبعد من 50 كيلومترا بعيدا عن المنزل لأسباب غير ضرورية مثل التنزه والتسلق وصيد الأسماك، لتصبح تلك المسافة 150 كيلومترا.
وفي المناطق الريفية والنائية سيتم رفع الحد الأقصى، حيث يمكن للمطاعم أن تستقبل 20 شخصا في المرة الواحدة ويمكن للسكان الانتقال لمسافة تصل إلى 500 كيلومتر بعيدا عن منازلهم.
وقالت بلاشيه "لو سارت الأمور كلها بشكل جيد، فإنه بداية من الإجازة الدراسية في يونيو حزيران، سيتمكن سكان الولاية من قيادة سياراتهم والإقامة في الفنادق لأول مرة منذ بداية الوباء."
جنوب أستراليا
دخلت جنوب أستراليا المرحلة الأولى بشكل معدل بداية من يوم الاثنين، حيث تم رفع القيود على التخييم والسفر بالبيوت المتنقلة في مسعى لتشجيع المواطنين على زيارة المناطق الريفية في الولاية.
وسيتم السماح لنوادي المحاربين القدامى والمراكز المجتمعية بفتح أبوابهم من أجل الخدمات العامة ولكن تناول العشاء سيظل ممنوعا في المرحلة الحالية. ويمكن للمطاعم والمقاهي أن يستقبلوا نحو 10 أشخاص في الهواء الطلق دون كحول.
كما سمحت السلطات بعقد تدريبات رياضية لمجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص، كما تم السماح للمكتبات باستقبال 10 أشخاص في المرة الواحدة. ورفعت الحكومة من الحد الأقصى لحضور الجنازات إلى 20 شخصا داخل القاعات، و30 شخصا في الهواء الطلق.
وسيتم فتح حمامات السباحة بحد أقصى أيضا عشرة أشخاص.
وقال رئيس حكومة الولاية ستيفن مارشال إن تلك التغييرات أصبحت ممكنة بسبب العدد المنخفض للحالات الموجودة في الولاية، حيث لا تملك الولاية إلا حالتين نشطتين من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال مارشال "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا الآن لخفض معدلات البطالة وإعادة الناس إلى العمل." وأضاف "ولكن يجب أن نفعل ذلك بشكل لا يخرب الأداء الرائع والمكتسبات التي حققناها حتى الآن.
غرب أستراليا
بينما خففت الولاية بالفعل من بعض القيود إلا أن المواطنين عليهم الانتظار حتى يوم الاثنين القادم لرفع المزيد من القيود.
وستسمح السلطات للمقاهي والمطاعم والحانات والكازينوهات باستقبال 20 شخصا في المرة الواحدة، طالما أنها ملتزمة بقاعدة وجود شخص واحد في كل أربعة متر مربع.
وسترفع الحكومة من الحد الأقصى للتجمعات الداخلية من 10 أشخاص إلى 20 شخصا. كما سيتم السماح للرياضات ودروس اللياقة البدنية التي لا تحتوي على التحام جسدي مباشر، بالعودة لاستقبال 20 شخصا في المرة الواحدة.
وقال رئيس حكومة الولاية مارك ماكوجوان إن أغلب سكان الولاية سيُسمح لهم بالعودة إلى العمل بداية من الاثنين القادم.
كما ستفتح الولاية تسعة من حدودها الداخلية وتبقي على أربعة حدود مغلقة، وهي الحدود مع مجتمعات السكان الأصليين النائية في كيمبرلي وبيلبارا وغولدفيلدز.
تازمانيا
خففت تازمانيا بعض القيود بالفعل يوم الاثنين، لكنها لن تدخل المرحلة الأولى رسميا حتى يوم السبت القادم، عندما سيتم السماح لعشرة أشخاص بالتجمع.
وتم إعادة فتح المتنزهات الوطنية بالفعل والسماح بزيارتها للسكان الذين يقطنون على بعد مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترا منها. كما تم رفع الحد الأقصى للحضور في الجنازات من 10 إلى 20 شخصا.
ومع دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ فعليا يوم السبت، سيتم السماح لخمسة أشخاص بزيارة منزل آخر، كما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال 10 زبائن في المرة الواحدة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ولكن تازمانيا، وهي جزيرة جنوب أستراليا، لن تخفف من قواعد السفر الصارمة إليها، حيث ما زال أي شخص يدخل الولاية بحاجة للعزل لمدة 14 يوما في أحد الفنادق، ولكن سيتم السماح لأغلب سكان الولاية من العائدين من خارجها بعزل أنفسهم داخل منازلهم.
وأعلن رئيس حكومة الولاية عن جدول عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية، حيث سيعود طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر يوم 25 مايو أيار، على أن تعود باقي الصفوف تباعا في يونيو حزيران.
مقاطعة أراضي الشمال
مقاطعة أراضي الشمال كانت قد أعلنت عن خطة لتخفيف القيود قبل اجتماع المجلس الوزاري الوطني يوم الجمعة الماضية، ويبدو أن حكومة المقاطعة ستتمسك بتلك الخطة.
بدأت الحكومة بإعادة فتح المتنزهات الوطنية والسماح بحفلات الزفاف والجنازات في الهواء الطلق، بالإضافة إلى زيارات معاينة المنازل والمزادات.
وستدخل المقاطعة المرحلة الثانية يوم الجمعة القادم حيث سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، طالما أنها تقدم الطعام وليس المشروب فقط.
كما سيتم فتح نوادي اللياقة البدنية والمكتبات وصالونات التجميل وأماكن العبادة لكافة اشكال الزيارات على الا تزيد الزيارة عن ساعتين. أيضا سيتم استئناف الرياضات التي لا تتضمن التحاما جسديا.
وستدخل المقاطعة المرحلة الثالثة والأخير في الخامس من يونيو حزيران القادم حيث سيتم رفع قاعدة الساعتين على الأنشطة الداخلية والسماح لكافة الحانات والنوادي بفتح الأبواب دون أن يكون تقديم الطعام إلزاميا.
كما سيتم فتح أماكن الترفيه والسينمات خلال المرحلة الثالثة والسماح للفرق الرياضية مثل كرة القدم وكرة الشبكة بالعودة للعب.
ويتعين على الشركات والمصالح التجارية وضع خطة تأمين لضمان الالتزام بالنظافة الشخصية الجيدة والتباعد الاجتماعي. ولن ترفع السلطات القيود المفروضة على بعض الحدود الداخلية التي تؤدي إلى مجتمعات السكان الأصليين حتى 18 يونيو حزيران على الأقل.
كانبرا
رغم أن مقاطعة أراضي العاصمة لم تسجل إلا حالة واحدة منذ 25 أبريل نيسان الماضي إلا أن الحكومة هناك تسير ببطء في إجراءات رفع القيود.
وتخشى السلطات من أن رفع القيود بوتيرة أسرع من ولاية نيو ساوث ويلز قد يؤدي إلى تدفق سكان الولاية التي تحيط بكانبرا من جميع الاتجاهات إلى مقاطعة العاصمة للتمتع بعدم وجود القيود.
وقررت الحكومة السماح بالتجمعات التي لا يزيد عددها عن 10 أشخاص بداية من يوم السبت، إلا أنها لم تقرر بعد إعادة فتح المطاعم والمقاهي.
يجب على جميع الأشخاص في أستراليا الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينهم وبين الآخرين، راجع القيود المفروضة على التجمعات في ولايتك.
اختبارات الكشف عن فيروس كورونا متوافرة بكثرة الآن في أستراليا، إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو الأنفلونزا، تقدم للخضوع للاختبار عن طريق الاتصال بطبيبك الخاص، أو اتصل بالخط الساخن الخاص بالمعلومات الصحية الخاصة بفيروس كورونا على رقم 1800020080.
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