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عبر سياسة التهديد والابتزاز.. الصين تعلق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية
وزير التجارة يعرب عن خيبة أمله لأن الجانب الصيني لم يبلغه بالمشاكل التقنية التي تواجهها المسالخ قبل قرار التعليق
قال وزير التجارة الأسترالي سايمون بيرمينغهام أنه قلق من قرار الصين تعليق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية في خطوة يُنظر إليها باعتبارها تصعيدا جديدا في إطار التوترات المستمرة بين البلدين.
جاء القرار الصيني بعد أيام من إعلان بكين عزمها فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة 80 في المائة على الشعير الأسترالي.
الوزير بيرمينغهام قال للمراسلين إن قرار تعليق الاستيراد من المسالخ جاء نتيجة مشاكل متعلقة بوضع العلامة التجارية ومتطلبات الشهادات الصحية. وأضاف أنه يشعر "بخيبة الأمل" لأنه لم يتلق أي إشعار من الحكومة الصينية بشأن "تلك الانتهاكات التقنية البسيطة" قبل إعلان تعليق الاستيراد.
وأضاف "نحن نتعامل مع تلك المسائل باعتبارها أمور تحتاج إلى رد الحكومة بناء على الظروف المحيطة بكل حالة تأتي إلينا."
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا قد تدهورت بشكل سريع بعد أن بدأ رئيس الوزراء سكوت موريسون في الدعوة لفتح تحقيق عالمي مستقل في منشأ ظهور فيروس كورونا في الصين.
وحذر السفير الصيني في كانبرا في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الشعب الصيني قد يعيد النظر في شراء اللحم الأسترالي إذا ما استمر موريسون في دعوته من أجل فتح التحقيق.
وقال وزير التجارة إنه يأمل ألا تكون دعوة أستراليا من أجل فتح تحقيق في تعامل الصين مع الوباء، لها علاقة بخطوة تعليق الاستيراد من المسالخ: "نحن بالتأكيد لا نرى علاقة بين الأمرين، ونتوقع ألا ترى أي دولة أخرى علاقة بين هذين الأمرين أيضا."
ويعتبر السوق الصيني هو أكبر سوق للحوم الأسترالية من حيث الحجم، حيث يستوعب وحده ثلاثين في المائة من إجمالي صادرات أستراليا. وقال مجلس صناعة اللحوم الأسترالي إن التعليق جاء نتيجة مشاكل في العلامة التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس "هذه بالطبع أمور لا نرغب في حدوثها ولكننا تعاملنا مع مشاكل من هذا النوع من قبل ونعمل عن قرب مع الكومنولث." وأضاف "هذه أمر يتعلق بالتجارة والقدرة على الولوج إلى الأسواق وهو أمر يقود الكومنولث التعامل معه."
هذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الصين استيراد اللحوم الأسترالية. ففي 2017، منعت بكين ست شركات لتصنيع اللحوم الحمراء من تصدير منتجاتها إلى الصين لمدة أربعة أشهر، حيث قالت السلطات الصينية وقتها أن الأمر يعود إلى عدم اتساق العلامات التجارية.
وقالت المتحدثة باسم شؤون التجارة في حزب العمال مادلين كينغ إن الحكومة الفيدرالية عليها حل تلك المسألة: "الحكومة يجب أن تعمل مع قطاع اللحوم والجهات المعنية هنا وفي الصين، لتمكين هذه المسالخ من العودة إلى العمل بكامل طاقتها."
وكان وزير التجارة سايمون بيرمينغهام قد أصدر بيانا في وقت سابق ألقى فيه بظلال الشك على الدوافع الحقيقية لقرار الصين تعليق الاستيراد من المسالخ. وقال البيان "نحن قلقون لأن قرار التعليق يبدو أنه مستند إلى مسائل تقنية للغاية، تعود في بعض الحالات إلى أكثر من عام."
وأضاف "لقد تحدثت مع قادة صناعة اللحوم والزملاء والوزارات المختلفة خلال الليلة الماضية لكي نصيغ معا ردا شاملا."
وأكد أن الوزارة "ستعمل مع قطاع اللحوم والسلطات في أستراليا والصين من أجل السعي لإيجاد حل يسمح لتلك الشركات باستكمال العمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن."
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سيدني - استراليا
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