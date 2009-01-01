استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"

الاقتصاد الأسترالي سوف ينكمش بسبب القيود التي فرضت لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 131
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: &quot;انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار&quot;
Treasurer Josh Frydenberg makes a ministerial statement to the House of Representatives at Parliament House in Canberra

أكد وزير الخزانة جوش فريدنبيرغ توقعات وزارته بأن الاقتصاد الأسترالي سوف ينكمش بمقدار 50 مليار دولار بسبب القيود التي فرضت لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

 

وخلال جلسة البرلمان التي جلس النواب فيها بعيداً عن بعضهم البعض، عرض وزير الخزانة البيانات التي تكشف الآثار الاقتصادية للفيروس على أستراليا.

 

وأكد توقعات وزارة الخزانة بأن الاقتصاد سينكمش بمقدار أو 10%، خلال هذا الربع من السنة المالية بعد إجراءات أدت لإغلاق العديد من الشركات.

 

وتعادل الخسارة الإقتصادية إجمالي الإنتاج الكلي لجنوب أستراليا وتسمانيا وأراضي المقاطعة الشمالية ومنطقة العاصمة في ثلاثة أشهر من العام.

 

وتتماشى التوقعات التي تحدث عنها وزير الخزانة مع توقعات بنك الاحتياط الفيدرالي التي صدرت يوم الجمعة.

 

كانت الحكومة قد أجلت الإعلان عن تفاصيل الميزانية الكاملة حتى أكتوبر المقبل.

 

هذا وشرح فريدنبرغ للبرلمان تأثير التخفيف التدريجي لقيود الحركة على الاقتصاد، خاصة ما يخص زيادة فرص العمل وإجمالي الناتج المحلي المتوقع من الآن وحتى شهر يوليو.

 

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أنه بمجرد الوصول إلى المرحلة الثالثة من تخفيف القيود، سيتحسن الاقتصاد بقيمة تصل إلى 9.4 مليار دولار شهريًا، وسيضيف الاقتصاد 850 ألف أسترالي إلى سوق العمل.

 

وتشمل هذه الأرقام العاملين الذين تم الاستغناء عنهم والذين يتلقون إعانة الأجورJobKeeper ، والذين لا يتم احتسابهم ضمن أرقام البطالة الرسمية.

 

وحذر فريدنبرغ من أن أي تحسن في الاقتصاد يعتمد على استمرار الأستراليين في اتباع النصائح الصحية.

 

وقال "الفشل في القيام بذلك يمكن أن يشهد إعادة فرض قيود بفقدان أكثر من 4 مليارات دولار في الأسبوع للاقتصاد، هذه هي التكلفة الاقتصادية التي يتعين علينا جميعا أن نتحملها إذا فشلنا في العمل."

 

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)