أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"

Treasurer Josh Frydenberg makes a ministerial statement to the House of Representatives at Parliament House in Canberra

أكد وزير الخزانة جوش فريدنبيرغ توقعات وزارته بأن الاقتصاد الأسترالي سوف ينكمش بمقدار 50 مليار دولار بسبب القيود التي فرضت لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وخلال جلسة البرلمان التي جلس النواب فيها بعيداً عن بعضهم البعض، عرض وزير الخزانة البيانات التي تكشف الآثار الاقتصادية للفيروس على أستراليا.

وأكد توقعات وزارة الخزانة بأن الاقتصاد سينكمش بمقدار أو 10%، خلال هذا الربع من السنة المالية بعد إجراءات أدت لإغلاق العديد من الشركات.

وتعادل الخسارة الإقتصادية إجمالي الإنتاج الكلي لجنوب أستراليا وتسمانيا وأراضي المقاطعة الشمالية ومنطقة العاصمة في ثلاثة أشهر من العام.

وتتماشى التوقعات التي تحدث عنها وزير الخزانة مع توقعات بنك الاحتياط الفيدرالي التي صدرت يوم الجمعة.

كانت الحكومة قد أجلت الإعلان عن تفاصيل الميزانية الكاملة حتى أكتوبر المقبل.

هذا وشرح فريدنبرغ للبرلمان تأثير التخفيف التدريجي لقيود الحركة على الاقتصاد، خاصة ما يخص زيادة فرص العمل وإجمالي الناتج المحلي المتوقع من الآن وحتى شهر يوليو.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أنه بمجرد الوصول إلى المرحلة الثالثة من تخفيف القيود، سيتحسن الاقتصاد بقيمة تصل إلى 9.4 مليار دولار شهريًا، وسيضيف الاقتصاد 850 ألف أسترالي إلى سوق العمل.

وتشمل هذه الأرقام العاملين الذين تم الاستغناء عنهم والذين يتلقون إعانة الأجورJobKeeper ، والذين لا يتم احتسابهم ضمن أرقام البطالة الرسمية.

وحذر فريدنبرغ من أن أي تحسن في الاقتصاد يعتمد على استمرار الأستراليين في اتباع النصائح الصحية.

وقال "الفشل في القيام بذلك يمكن أن يشهد إعادة فرض قيود بفقدان أكثر من 4 مليارات دولار في الأسبوع للاقتصاد، هذه هي التكلفة الاقتصادية التي يتعين علينا جميعا أن نتحملها إذا فشلنا في العمل."