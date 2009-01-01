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أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
عقدت محكمة أسترالية جلسة لمحاكمة متهم صور أربعة ضباط شرطة وسخر منهم وهم يحتضرون بعد أن دهستهم شاحنة على الطريق، بينما كانوا يحررون له مخالفة لتجاوز السرعة، ويواجه المتهم ريتشارد بيوزي (41 عاما) اتهامات بالسلوك المتهور وعرقلة العدالة بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.
وقد وقعت الحادثة الشهر الماضي عندما استوقف أربعة ضباط شرطة المتهم بسبب تجاوز السرعة أثناء قيادة سيارة رياضية من طراز «بورش» على طريق سريع. وأثناء توقيع الغرامة عليه انحرفت شاحنة ودهست ضباط الشرطة الذين توفوا متأثرين بإصاباتهم في موقع الحادثة.
لم يصب ريتشارد بأذى في الحادثة. وقالت الشرطة إنه قام بتصوير مشهد احتضار الضباط وسخر منهم قبل أن يهرب من المكان.
ودافعت المحامية فنسنت بيترز عن موكلها ريتشارد بيوزي، وقالت إنه ربما كان في حالة صدمة عقب الحادثة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في أسترليا.
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