استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة عكاظ السعودية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 170
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
Richard Pusey was already well known to police. Picture: Michael Dodge/AAPSource:AAP

عقدت محكمة أسترالية جلسة لمحاكمة متهم صور أربعة ضباط شرطة وسخر منهم وهم يحتضرون بعد أن دهستهم شاحنة على الطريق، بينما كانوا يحررون له مخالفة لتجاوز السرعة، ويواجه المتهم ريتشارد بيوزي (41 عاما) اتهامات بالسلوك المتهور وعرقلة العدالة بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.

 

وقد وقعت الحادثة الشهر الماضي عندما استوقف أربعة ضباط شرطة المتهم بسبب تجاوز السرعة أثناء قيادة سيارة رياضية من طراز «بورش» على طريق سريع. وأثناء توقيع الغرامة عليه انحرفت شاحنة ودهست ضباط الشرطة الذين توفوا متأثرين بإصاباتهم في موقع الحادثة.

 

لم يصب ريتشارد بأذى في الحادثة. وقالت الشرطة إنه قام بتصوير مشهد احتضار الضباط وسخر منهم قبل أن يهرب من المكان.

 

ودافعت المحامية فنسنت بيترز عن موكلها ريتشارد بيوزي، وقالت إنه ربما كان في حالة صدمة عقب الحادثة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في أسترليا.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)