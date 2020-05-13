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أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا

كبير المسؤولين الطبيين استبعد أن تشهد أستراليا حالات من الإصابة بهذا المرض

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
Prime Minister Scott Morrison

وجه رئيس الوزراء سكوت موريسون تعليمات بفتح تحقيق عاجل في المرض الغامض الذي يصيب الأطفال ويشتبه في ارتباطه بفيروس كورونا والذي تسبب في وفاة ثلاثة أطفال في الولايات المتحدة.

 

وتلقى كبير المسؤولين الصحيين في البلاد الدكتور براندن ميرفي تعليمات بجمع كل الأدلة الطبية عن مرض كاواساكي في أستراليا وخارجها قبل اجتماع القادة السياسيين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

 

مرض كاواساكي النادر موجود عادة في قارة آسيا ويسبب التهابات في الأوعية الدموية ومشاكل في القلب، وهو أقرب مرض معروف للحالات المرضية التي أصابت حوالي 100 طفل في الولايات المتحدة.

 

وظهر المرض الغامض في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، ولكن لا يوجد إثبات حتى الآن على ارتباطه بفيروس كورونا.

 

وقال وزير الصحة الفيدرالية غريغ هانت "سأترك الأمر للخبراء الصحيين لتوفير النصيحة، ولكن ما قالوه حتى الآن أنه لا توجد أي حالات معروفة أو أمثلة على هذا المرض في أستراليا في المرحلة الراهنة."

 

ويتم تشخيص 200 إلى 300 حالة من مرض كاواساكي في أستراليا كل عام.

 

وقال ميرفي إنه من غير المرجح أن تشهد أستراليا ارتفاعا في عدد الحالات التي تعاني من المرض الغامض الذي يشبه كاواساكي. وقال البروفيسور ميرفي أمام لجنة تحقيق برلمانية "ربما يظهر هذا المرض في الدول الأخرى التي تعاني من أعداد كبيرة من المصابين، ولكن لأنه نادر للغاية فمن غير المرجح أن يظهر في أستراليا."

 

وأكد "لدينا أنظمة تحذير لتنبهنا في حالة حدوثه وبالتأكيد نحن نتابع الأمر."

المصدر: SBS

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