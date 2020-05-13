- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- الحكومة محميّة... وبمنأى عن "صراع الموارنة"
- حمد يُرقّع إخفاقات جبق... وزراء "البروباغندا" هم الغالبون
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
- شركات النفط تُمعن بالفجور وتطالب الدولة بالرسوم!
- موت السجال في المشرق العربي
- سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب
- حزب الله وعبء حلفائه
- سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
- تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني
- «توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
- عون لا يوقّع «مرسوم سوزان الحاج»
- «حقّ العودة» للفلسطينيين... شرط توفّر مقاعد شاغرة!
- مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة
- "العفو الخاص" على طاولة بعبدا: مزاج الرئيس يسمح!
- بالفيديو: إيران.. ونيران صديقة
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- مجلس الوزراء أعلن الإغلاق التام من مساء الاربعاء حتى الاثنين
- الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
- عالم إيطالي مخضرم: كورونا يتراجع.. ونواجه "مرضا مختلفا"
- لبنان: إغفال ذوي الإعاقة بوجه "كورونا"
- الصحة:11 اصابة جديدة بكورونا
- موقع "التيّار" ضحيّة مواجهة "الوطني الحر" و"المردة"
- أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
- أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"
- حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
- أستراليا: كيف ومتى سيتم تخفيف القيود في كل الولايات والمقاطعات؟
- عبر سياسة التهديد والابتزاز.. الصين تعلق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية
- فرنجية يتهم عون وباسيل بـ«الكذب».. الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلاً بالإساءات وتزوير الحقائق»
- بدأ التفاوض مصحوباً بتوترات لا إنجازات.. فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت
- فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ينجح في المغامرة؟
- لبنان ”الكحيان” وابنة الملك!
- مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
الاقتصاد الأسترالي سوف ينكمش بسبب القيود التي فرضت لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
قال وزير الخزانة جوش فريدنبيرغ إن الإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي وباء كورونا، قضت على ما قيمته 50 مليار دولار من الاقتصاد الوطني. ووقف فرايدنبيرغ أمام البرلمان في اليوم الذي كان من المقرر أن تعلن فيه الحكومة عن أول فائض في الموازنة تشهده البلاد منذ عشر سنوات، لكنه بدلا من ذلك تحدث عن جبال من الديون تواجه أستراليا.
وقال فرايدنبيرغ إن العجز النقدي في موازنة العام الجاري وصل إلى 22.4 مليار دولار في مارس آذار الماضي، أي أسوأ بمقدار 9.9 مليار دولار عن توقعات نهاية العام الماضي. وحذر فرايدنبيرغ من تراكم الدين الوطني والذي زاد بمقدار خمسين مليار دولار ليصل إلى 618 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الدين "سيحتاج إلى أعوام لرده".
وخلال جلسة البرلمان التي شهدت التزام النواب بالتباعد الاجتماعي، ناقش فرايدنبيرغ البيانات الصادمة التي تظهر مدى تأثير كورونا على الاقتصاد.
وأكد فرايدنبيرغ أن وزارة الخزانة تتوقع انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار أو ما يعادل 10%، خلال هذا الربع من السنة المالية بعد إجراءات احتواء وباء كورونا التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الشركات.
وتعادل تلك الخسارة كل ما تنتجه ولايات جنوب أستراليا وتازمانيا ومقاطعة أراضي الشمال ومقاطعة العاصمة كانبرا مجتمعين خلال ربع مالي واحد أو ثلاثة أشهر من العام.
وتتماشى التوقعات التي تحدث عنها وزير الخزانة مع توقعات بنك الاحتياط الفيدرالي التي صدرت يوم الجمعة.
وكانت الحكومة قد أجلت الإعلان عن تفاصيل الميزانية الكاملة حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل، لكنها ستعلن عن التوقعات المالية المحدثة في يونيو حزيران القادم.
وقال فريدنبرغ أمام البرلمان أن الاقتصاد الأسترالي سيمر بانتعاشة خلال تطبيق خطة الحكومة لرفع القيود على ثلاث مراحل، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أرقام سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى يوليو تموز القادم.
وقال وزير الخزانة إنه بحلول المرحلة الثالثة من تخفيف القيود، سيشهد الاقتصاد تحسنا يعادل 9.4 مليار دولار شهريًا، وسيعود نحو 850 ألف أسترالي إلى سوق العمل.
هذا الرقم لا يشمل العاطلين عن العمل فقط، ولكن يشمل أيضا الموظفين الذين تم تعليق وظائفهم دون تسريحهم، ويتلقون حاليا إعانة الأجور المعروفة باسم JobKeeper ، وهؤلاء لا يتم تقييدهم في الأرقام الرسمية للعاطلين عن العمل.
ومن المتوقع أن تُظهر أرقام سوق العمل التي ستصدر يوم الخميس القادم انضمام نحو مليون أسترالي إلى صفوف العاطلين عن العمل منذ فبراير شباط الماضي.
وحذر فريدنبرغ من أن أي تحسن في الاقتصاد يعتمد على استمرار الأستراليين في اتباع النصائح الصحية.
وقال "الفشل في القيام بذلك سيعني إعادة فرض القيود وهو ما سيؤدي إلى خسارة الاقتصاد 4 مليارات دولار أسبوعيا. هذه هي التكلفة الاقتصادية التي يتعين علينا جميعا أن نتحملها إذا فشلنا في العمل."
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- حزب الله وعبء حلفائه
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
- أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"
- أستراليا: كيف ومتى سيتم تخفيف القيود في كل الولايات والمقاطعات؟
- عبر سياسة التهديد والابتزاز.. الصين تعلق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية
- أستراليا: لا حالات جديدة في نيو ساوث ويلز لأول مرة منذ ظهور الوباء
- أستراليا: الحكومة تدرس إمكانية قطع إعانات كورونا أسرع مما كان مخطط لها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)