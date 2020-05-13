أستراليا: تأكيد إصابة 3 من العاملين في أحد فروع ماكدونالدز بملبورن

The McDonald’s in Fawkner (pictured) has been forced to close. Credit: Google Maps

أكدت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا إصابة ثلاثة من العاملين في مطعم ماكدونالدز في ضاحية Fawkner شمالي ملبورن بفيروس كورونا. جاء ذلك في وقت تستعد فيه الولاية لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي الوباء.

وأغلقت سلسلة المطاعم العالمية للوجبات السريعة الفرع من أجل التعقيم والتنظيف العميق، ثم أعادت فتحه مستعينة ببعض العاملين من الفروع القريبة. وقالت سلسلة ماكدونالدز إن عدد الموظفين المصابين قد يرتفع مع استمرار ظهور نتائج الفحوصات.

وأخضعت الشركة كل العاملين في الفرع وعددهم مائة للفحص.

في الوقت نفسه تم تأكيد إصابة ثلاث حالات جديدة مرتبطة ببؤرة تفشي الفيروس في مصنع سيدار للحوم في بروكلين بمدينة ملبورن، ليرتفع بذلك عدد الحالات المرتبطة بتلك البؤرة إلى 88 حالة.

ووصل إجمالي الحالات في الولاية إلى 1514 منهم سبع حالات جديدة تم تأكيدها اليوم.

من بين تلك الحالات لا يوجد إلا 110 حالة نشطة، منهم تسع حالات في المستشفى، من بينهم ست حالات في العناية المركزة.

الزيادة اليومية في حالات فيكتوريا لا تشمل الحالات الجديدة التي تم رصدها في مصنع اللحوم، حيث تم الكشف عن نتائج الفحوصات بعد المؤتمر الصحفي.

وقامت سلطات الولاية بإجراء فحوصات لنحو 273,000 شخص خلال الأسابيع الماضية، وما زال عدد الوفيات في الولاية عند 18 حالة.

وأصدرت الشرطة ليلة أمس غرامتين بحق أشخاص خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

في الوقت نفسه بدأ سكان الولاية في الاستمتاع بقرارات رفع القيود التي دخلت حيز التنفيذ اليوم والتي تشمل إعادة فتح التنزهات الوطنية والشواطئ وبعض الأماكن التاريخية أمام رحلات اليوم الواحد.

وضمن خطة تخفيف القيود، أصبح مسموح لعشرة أشخاص التجمع في الخارج مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما شملت القواعد الجديدة السماح بحضور 10 أشخاص بجانب العريس والعروسة إلى حفلات الزفاف، والسماح لعشرين شخصا في الجنازات داخل القاعات، ويرتفع العدد إلى 30 في الهواء الطلق.

وقال وزير التوظيف مارتين باكولا إنه لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد: "ما لا ننصح به في هذه المرحلة هو أن يعود الجميع إلى فعل الأشياء التي كانوا يفعلونها سابقا."

وأعلن باكولا عن حزمة قدرها 150 مليون دولار لمساعدة قطاعات السياحة والرياضة والقطاعات الإبداعية. وسيتم توجيه 40 مليون دولار من تلك الحزمة إلى الرياضة المجتمعية والنوادي الترفيهية و16 مليون دولار للنوادي المحترفة ومنظمات الرياضة.

وسيتم توجيه 44 مليون دولار لسباقات الأحصنة وعربات الخيول والكلاب أو الغراي هاوند، على أن تحصل سباقات العربات على الحصة الأكبر من حزمة المساعدات.

وستحصل السياحة على 11 مليون دولار بينما ستحصل القطاعات الإبداعية على 32 مليون دولار.