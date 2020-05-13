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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

أستراليا.. تغريم كنيسة محلية لترويجها "المحلول المعدني المعجزة" كدواء ضد كورونا

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 39 من الدقائق
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. تغريم كنيسة محلية لترويجها &quot;المحلول المعدني المعجزة&quot; كدواء ضد كورونا

فرضت سلطات أستراليا غرامة مالية كبيرة على الفرع المحلي لما يسمى "كنيسة جينيسس الثانية للصحة والشفاء" لترويجها مادة "المحلول المعدني المعجزة"، وهو خليط مبيض، كدواء ضد كوفيد-19.

 

وأعلنت إدارة السلع العلاجية في أستراليا في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تغريم الفرع الأسترلي للكنيسة بما يعادل 98 ألف دولار أمريكي لـ"بيعها وترويجها لمحلول يحتوي على تركيز كبير من كلوريت الصوديوم، وهي مادة كيميائية تستخدم كعامل تبييض للنسيج وكمطهر".

 

وقالت الإدارة إن الموقع الأسترالي للكنيسة زعم بشكل زائف أن "المحلول المعدني المعجزة" (Miraculous Mineral Solution أي MMS) يمكن استخدامه لمعالجة عدد من الأمراض، بما فيها Covid-19 وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان، والوقاية منها والتخفيف من أعراضها.

 

وشدد البيان على أنه لا توجد أي أدلة مثبتة سريريا أو مؤكدة علميا على نجاعة هذه المحلول لمعالجة الأمراض أو التخفيف من أعراضها، محذرا من أن تعاطي هذا المحلول قد يلحق ضررا شديدا بالصحة ويتسبب في الغثيان والتقيؤ والإسهال وانخفاض ضغط الدم المهدد للحياة بسبب الجفاف، وقد تستوجب بعض الحالات العلاج بالمستشفى.

 

يذكر أن الزعيم الأمريكي لـ"كنيسة جينيسيس الثانية"، مارك غرينون، كتب رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها أن ثاني أكسيد الكلور "مزيل رائع للسموم" و"يمكن أن يقتل 99 ٪ من مسببات الأمراض في الجسم"، وذلك قبل أيام فقط من ادعاء الرئيس الأمريكي أن المطهر يمكن أن يكون علاجا للفيروس التاجي.

 

وتراجع ترامب في وقت لاحق عن تصريحاته بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا بمواد التطهير، والتي أثارت انتقادات كثيرة من قبل الأطباء، وقال إن تعليقه كان ساخرا.

المصدر: وكالات

المصدر: RT

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