أستراليا: إغلاق مدرسة في غرب سيدني بعد تأكيد إصابة أحد المدرسين

Werrington Public School

أعلنت السلطات إغلاق مدرسة بالقرب من بينريث غربي سيدني بعد تأكيد إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا. المدرس الذي يعمل في Werrington Public School تم تأكيد إصابته قبل يوم واحد، لكن السلطات لم تكشف كيف انتقلت إليه العدوى.

وذهبت فرق التنظيف إلى المدرسة للتعقيم والتطهير العميق، بينما سيقوم الطلاب بتلقي دروسهم من المنزل اليوم.

وتعمل دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز على تعقب أصل العدوى التي انتقلت إلى المدرس وتحديد المخالطين به. وأخبرت السلطات العاملين والطلاب الذين اختلطوا بالمدرس عن قرب بضرورة عزل أنفسهم لأسبوعين.

وستعلم السلطات أي شخص قد يكون مهددا بالإصابة بالفيروس.

جاء ذلك في وقت سجلت فيه سلطات الولاية أربع حالات جديدة خلال الليلة الماضية بعد أن أجرت 9700 فحص. وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين في الولاية كيري تشانت إن الحالات الجديدة تشمل مدرس غرب سيدني.

وشملت الحالات أيضا أحد العائدين من الخارج وحالة في شمال الولاية وحالة أخرى مجهولة المصدر.

وشددت رئيسة حكومة الولاية على ضرورة العناية القصوى بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الآن أكثر من أي وقت مضى. ودعت غلاديس بريجيكليان الناس إلى الذهاب للعيادات من أجل الفحص، حيث تستعد الحكومة لتخفيف القيود بداية من الغد.