أستراليا.. موريسون: معدلات البطالة "تفطر القلب" بعد فقدان 600 ألف وظيفة في شهر واحد

People are seen waiting in line at the Prahran Centrelink office in Melbourne. AAP

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن وضع البطالة في أستراليا أصبح "يفطر القلب" بعد أن كشفت أحدث البيانات حول وضع سوق العمل في البلاد عن أن 600,000 شخص في أستراليا فقدوا وظائفهم خلال شهر أبريل نيسان الماضي.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي بصحبة وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ "فقدان قرابة 600,000 أسترالي لوظائفهم يمكن أن يحبط الأمل ويفطر القلوب." وأضاف "ولكن من المهم أننا كدولة نقف بثبات ونتكاتف معا."

وقال "عندما تركت الجامعة دخلت البلاد في ركود، أتذكر وقتها أن أصدقاء وأفراد من العائلة فقدوا وظائفهم ولم يتمكنوا من العثور على وظيفة." وأكد "كانت تلك فترة عصيبة، ولكن هذه الفترة عصيبة أكثر، فنحن لم نر شيء كهذا من قبل."

وخسر الاستراليون 594,300 وظيفة خلال أبريل نيسان، منهم 220,500 وظيفة بدوام كامل و373,800 بدوام جزئي، طبقا للأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم.

ووصل معدل البطالة إلى 6.2 في المائة، بعد أن كان 5.2 في مارس آذار الماضي، ما يعكس التأثير الاقتصادي الكبير لتطبيق قرارات الإغلاق طوال شهر أبريل نيسان، حيث تم فرض الإجراءات نهاية مارس آذار وطالت الكثير من الشركات والمصالح التجارية.

لكن موريسون قال إن أستراليا في وضع جيد يمكنها من الخروج من حالة الركود: "على الرغم من أن الأستراليين يشعرون بوطأة الأزمة اليوم، إلا أنه يمكنهم المضي قدما وهم متأكدين من أنه بناء على شخصيتنا الوطنية وبراعتنا وعزمنا، سنرى الأيام الجيدة القادمة."

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن ما مر كان "فترة عصيبة" لكن الحكومة كانت مستعدة لتلك الأخبار السيئة: "أرقام البطالة اليوم تكشف عن التأثير الاقتصادي الحقيقي والمؤلم لفيروس كورونا."

وأضاف "هذا يشدد على أن التزامات حكومتنا المالية للاستجابة لفيروس كورونا، كانت ولا تزال مهمة للغاية." وقال وزير الخزانة إن أرقام الوزارة تؤكد أن معدلات البطالة قد تصل إلى ذروتها عند نسبة 10 في المائة.

وقال فرايدنبيرغ إنه بدون برنامج JobKeeper لدعم الرواتب، كان يمكن أن تصل نسبة البطالة إلى 15 في المائة.

من جانبه، وصف زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيزي أرقام البطالة الأخيرة بأنها "مدمرة" وطالب الحكومة بدعم أكبر للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.

وقال ألبانيزي "هؤلاء جميعا أشخاص لديهم عائلات ويحتاجون إلى وضع الطعام على المائدة من أجل العائلة والأطفال." وأضاف "موظفينا العاملين بدوام غير ثابت، وبعض العاملين في قطاعات كاملة مثل قطاع الفن والترفيه لا يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه، ويجب على الحكومة أن تعالج هذا الأمر."

وكشفت الأرقام الجديدة عن أن معدلات البحث، وهي نسبة تقيس حجم الناس الذين يبحثون عن وظائف، قد انخفضت بشكل حاد بمقدار 2.4 في المائة لتصبح 63.5 في المائة وهو ما يعكس ضعف السوق وشروط التوظيف.

وقفزت معدلات العمال الذين يعملون في وظائف لا تناسبهم بمعدل 4.9 في المائة لتصبح 13.7 في المائة، بينما ارتفعت نسبة العمال الذين يملكون وظائف لكنهم يبحثون عن المزيد من ساعات العمل بنسبة 5.9 لتصبح 19.9 في المائة.