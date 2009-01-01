أستراليا: توقعات بعدم عودة السفر الدولي إلى طبيعته قبل 2023

ربما سيتعين على الأستراليين الانتظار لبضعة أعوام قبل أن يعود السفر الدولي إلى ما كان عليه، وطبقا لأعلى هيئة تمثل خطوط الطيران فإن حركة الطيران الدولي لن تتعافى قبل 2023.

الرئيس التنفيذي لجمعية النقل الجوي الدولي ألكسندر دو جونياك كشف عن أن السفل الدولي سيعود في وقت متأخر عن التوقعات السابقة. وقال دو جونياك في لقاء مع البرنامج الصباحي لشبكة ABC "نشرنا اليوم توقعات جديدة بخصوص التعافي المحتمل لحركة الملاحة الجوية، وما نراه هو أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في 2023، وهو وقت متأخر عن توقعاتنا السابقة."

وأضاف "هذا يظهر، كما تعرف، أهمية وشدة هذه الأزمة على النقل الجوي، سنتمكن من العودة إلى الأنماط التاريخية بداية من 2023." وقال "ما خططناه هو إعادة تشغيل الصناعة من خلال تشغيل الأسواق المحلية أولا، ثم الأسواق الإقليمية مثل الآسيا-باسيفيك وأوروبا وامريكا الشمالية."

وأكد على أنه "بحلول نهاية 2020، سيكون حجم الملاحة الجوية عند 50 إلى 55 في المائة مما كان عليه في 2019. أذا سنفقد شيء يقارب نصف الحركة الجوية خلال 2020."

جاءت تلك التعليقات بعد يوم واحد من تصريحات كبير المسؤولين الصحيين براندون ميرفي والذي قال إنه لا توجد خارطة طريق واضحة لإعادة فتح الطيران الدولي، حيث ستظل إجراءات قفل الحدود أحد أركان استراتيجية الحكومة من أجل احتواء تفشي كوفيد-١٩.

وقال ميرفي "لا يمكنني أن أرى ذلك، ليس لدي رؤية في الوقت الراهن لمشهد السفر الدولي، تجعل فرض إجراءات قوية للغاية على الحدود أمرا غير ضروري." وأضاف "لا توجد خارطة طريق واضحة للخروج من هذا المأزق. الحدود المحلية اقل أهمية من المسافرين الدوليين، وخاصة القادمين من أوروبا والمملكة المتحدة حيث يوجد تفشي واسع للوباء."