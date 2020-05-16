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رغم الضغوط الصينية: الاتحاد الأوروبي يدعم أستراليا في التحقيق في وباء كورونا
بعد أسابيع من المفاوضات السرية الاتحاد الأوروبي سيقدم اقتراحاً خلال الاجتماع القادم لمنظمة الصحة العالمية.
حصلت أستراليا على دعم الاتحاد الأوروبي في إجراء تحقيق مستقل لمعرفة منشأ فيروس كورونا، على الرغم من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة التي تواجها أستراليا من الصين.
وبعد أسابيع من المفاوضات السرية أصبح من شبه المؤكد تقديم اقتراح من الاتحاد الأوروبي بطلب التحقيق خلال الـ 48 ساعة القادمة لمنظمة الصحة العالمية، طبقا لما نشرته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد اليوم.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لوسائل الإعلام إن إجراء تحقيق مستقل لمعرفة سبب ظهور الوباء هو أمر حاسم لمساعدة العالم على الخروج من أزمة COVID-19.
وأضاف بوريل: "من أجل تعزيز دفاعاتنا ضد الأوبئة في المستقبل ، نحتاج أيضا إلى تحقيق علمي شامل ومستقل حول أسباب الأزمة".
ومن المتوقع أن يثير إعلان الاتحاد الأوروبي غضب الصين، التي وصفت محاولات أستراليا إقناع المجتمع الدولي بإجراء التحقيق، بأن خلفها دوافع سياسية.
ودعمت الولايات المتحدة وبريطانيا دعوات أستراليا لإجراء التحقيق، والذي سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة الصحة العالمية الذي سيعقد في 18 مايو / أيار.
هذا و جاء في مسودة اقتراح الاتحاد الأوروبي التي تم تداولها إن الاتحاد يطالب "بخطة للتقييم يتم إجراؤها بالتشاور مع الدول الأعضاء في أقرب وقت، حول الدروس المستفادة من الاستجابة الصحية لـCOVID-19."
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر حزما مع من وصفه بـ "منافس يشجع نماذج بديلة للحكم"، وحث الصين على لعب "دورها الكامل" بما يتماشى مع حجمها ومسؤولياتها العالمية.
تأتي التحركات الدبلوماسية الأخيرة بعد عدد من التصريحات العدائية من وسائل إعلام صينية ممولة من الدولة ضد أستراليا.
كما قررت الصين منع استيراد لحوم وشعير من أستراليا بما توازي قيمته مليار دولار خلال هذا الأسبوع، وهددت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمزيد من الخطوات إذا واصلت أستراليا مطالباتها بإجراء تحقيق مستقل في منشأ الوباءاتخاذ موقف حازم.
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سيدني - استراليا
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