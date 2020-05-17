أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يعلن عن تخفيف مزيد من القيود في الولاية

Victorian Premier Daniel

أعلن رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز يوم الأحد أن الولاية ستسمح للمقاهي، المطاعم والحانات باستقبال الزبائن مرة أخرى بداية من شهر يونيو القادم، على أن لا يزيد عدد الزبائن عن عشرين زبونا داخل المنشأة.

ويعتبر تصريح أندروز خطوة هامة في خطة تخفيف القيود في الولاية التي شهدت ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد ولاية نيو ساوث ويلز.

كما قال رئيس حكومة فيكتوريا إن هذا عدد الزبائن المسموح بهم سيرتفع إلى 50 زبوناً اعتبارًا من 22 يونيو، وإلى 100 خلال النصف الثاني من يوليو.

كانت القيود المفروضة على المقاهي، المطاعم والحانات في الولاية تسمح للمنشآت بالعمل فقط على خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات.

لكن رئيس الحكومة أكد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل هذه المنشآت.

يأتي تخفيف القيود بعد إجراء 50000 اختبار للكشف عن الفيروس خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت فيكتوريا سبع حالات جديدة لـ COVID-19 يوم الأحد، ليصل إجمالي الولاية حتى الآن إلى 1561.

وقالت السلطات الصحية إن حالتين من السبعة مرتبطتان بحالات سابقة، كما عُثر على ثلاث حالات في فندق مخصص لعزل القادمين من الخارج، ومازالت السلطات تبحث عن مصدر حالتين.