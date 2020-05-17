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أستراليا: نقل 35 نزيلاً في دار عجزة بكوينزلاند للمستشفى بعد تشخيص ممرضة بكورونا

لا تزال دار نورث روكهامبتون الحكومية للمسنين في حالة إغلاق بعد أن جاءت نتيجة اختبار ممرضة إيجابية يوم الخميس.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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أستراليا: نقل 35 نزيلاً في دار عجزة بكوينزلاند للمستشفى بعد تشخيص ممرضة بكورونا
The Rockhampton aged care facility was evacuated on Saturday. Source: AAP

نقلت السلطات الصحية خمسة وثلاثين نزيلا من دار روكهامبتون للمسنين في كوينزلاند للمستشفى بعد تشخيص ممرضة تعمل بالدار بفيروس كورونا.

 

وقالت إدار المنشأة إن النزلاء الأقل ضعفًا نقلوا للمستشفيات القريبة يوم السبت، لتوفير مساحة أكبر لعزل النزلاء الذين تعاملوا مع الممرضة.

 

ولا تزال دار نورث روكهامبتون الحكومية للمسنين في حالة إغلاق بعد أن جاءت نتيجة اختبار ممرضة إيجابية يوم الخميس.

 

وقالت د. جانيت يونغ مسؤولة الصحة في كوينزلاند إن إغلاق الدار هو إجراء مؤقت يهدف إلى الحفاظ على سلامة النزلاء، وأضافت: "نحن مستعدون لهذا، موظفينا مستعدون لذلك ولدينا خطة."

 

يأتي قرار نقل النزلاء على الرغم من أن اختبار الـ 193 من كبار السن والموظفين جاءت نتيجته سلبية.

 

هذا وفتحت السلطات تحقيقا في المنشأة بعد أن تم الكشف عن أن الممرضة المصابة عادت إلى العمل أثناء انتظار نتائج اختبار كورونا.

 

ويحاول مسؤولو الصحة في الولاية تتبع تحركات المرأة لتعقب واختبار الأشخاص الذين تواصلت معهم بعد إصابتها.

 

وقال ستيفن مايلز وزير الصحة في كوينزلاند إنه من غير المقبول أن تذهب الممرضة للعمل أثناء ظهور أعراض مرض كورونا عليها، وأضاف : "إن حدوث ذلك في منشأة صحية بكوينزلاند أمر مخيب للآمال للغاية."

المصدر: SBS

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