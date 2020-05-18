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أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك

الحكومة تؤكد على تطبيق نظام صارم لكشف الاحتيال على نظام الإعانات الاجتماعية ومعاقبة المخالفين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
People are seen in a long queue outside a Centrelink office in Brisbane, Tuesday, March 24, 2020

تواجه امرأتان من نيو ساوث ويلز حكما بالسجن لعشر سنوات بسبب اتهامهما بالاحتيال للحصول على الإعانات الاجتماعية الخاصة بحرائق الغابات وفيروس كورونا.

 

المرأتان اللتان تعيشان في بورت ماكواري تبلغ أعمارهما 27 عاما و24 عاما، وأُلقي القبض عليهما بعد أن رصد وكالة الخدمات الأسترالية تقديمهما طلبات مثيرة للشك للحصول على دعم اجتماعي. ومررت وكالة الخدمات الحالتين إلى الشرطة الفيدرالية وشرطة نيو ساوث ويلز.

 

النقاط الرئيسية

  • المتهمتان حصلتا على 10,000 دولار من أموال السنترلينك
  • توجيه ثمان تهم بالاحتيال لهما تصل العقوبة القصوى فيهم إلى السجن عشر سنوات
  • المحكمة أفرجت عنهما بكفالة على أن تمثلا أمام المحكمة مجددا يوم 22 يوليو تموز القادم

 

المتهمتان انتحلا 25 شخصية مختلفة في محاولة للحصول على 27,000 دولار من الإعانات الاجتماعية غير المستحقة، ونجحت المرأتان في الحصول على 10,000 دولار بالفعل قبل توقيفهما من قبل السلطات.

 

وشملت عملية الاحتيال تقديم 25 طلب مزور للحصول على إعانات الحكومة الأسترالية للمساعدة على التعافي من حرائق الغابات، وطلب واخد للحصول على إعانة البطالة الخاصة بفيروس كورونا والمعروفة باسم JobSeeker.

 

وقال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون "السرقة من نظام الرعاية الاجتماعية ليست جريمة بلا ضحايا، وحكومتنا ليس لديها أي قدر من التسامح مع من يسعى لفعل ذلك."

 

"الشرطة الفيدرالية وهيئة الخدمات الأسترالية كثفا من الجهود للتأكد من توقيع العقوبات القاسية بحص من يسعى لسرقة أموال دافعي الضرائب المخصصة لدعم الناس الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب سواء بسبب حرائق الغابات أو كوفيد-١٩."

 

وقال وزير الخدمات الحكومية ستيوارت روبرت إن برنامج مكافحة الاحتيال المطور الذي تطبقه وكالة الخدمات الأسترالية يعني أن أي شخص يعتزم الاحتيال على النظام عليه إعادة التفكير مرة أخرى.

 

وقال الوزير "هيئة الخدمات الأسترالية تفعل كل ما بوسعها لدعم الأستراليين المحتاجين خلال تفشي وباء كورونا ولكن العاملين يراقبون أيضا الأشخاص معدومي الضمير الذين يحاولون الحصول على مزايا بغير حق."

 

وألقت السلطات القبض على المرأتين في منازلهما ووجهت لهما ثمان تهم بالاحتيال من أجل المنفعة المالية بالمخالفة لقوانين الكومنولث. ويمكن أن تصل أقصى عقوبة لتلك المخالفة إلى السجن لعشر سنوات.

 

وتم الإفراج عن المرأتين بكفالة ومن المقرر أن تمثلا أمام محكمة بورت ماكواري المحلية يوم 22 يوليو تموز القادم.

المصدر: SBS

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