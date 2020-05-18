أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم

قالت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند آنستازيا بلاشيه إن حدود الولاية مع نيو ساوث ويلز قد لا يتم فتحها قبل شهور. وعند سؤالها صباح اليوم على شبكة ABC حول تغيير إجراءات غلق الحدود بحلول نهاية الشهر الجاري قالت بلاشيه "يمكن أن أقول أن الأمور ستبدو بشكل إيجابي أكثر في سبتمبر أيلول."

وكانت رئيسة حكومة الولاية قد تعهدت بمراجعة إجراءات غلق الحدود في نهاية كل شهر.

وقال يوم الأحد الماضي إن فتح الحدود سيكون خطوة غير مسؤولة خاصة في ظل استمرار انتقال العدوى المجتمعية في كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وعند سؤالها حول إمكانية السماح لمواطني الولاية بالسفر إلى غرب أستراليا وجنوب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال، قالت بلاشيه: "يمكنني أن أرى ذلك يحدث قبل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، لكن الأمر يتعلق بموافقة رؤساء الحكومات هناك أيضا."