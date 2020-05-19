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أستراليا: توقعات بإرتفاع حالات الانتحار إلى 50% بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
تتوقع السلطات الصحية ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 50% المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإغلاق الاقتصادي والاضطرابات ذات الصلة، مع إمكانية تجاوز عدد الوفيات المباشرة الناجمة عن COVID-19
من المقرر أن تعين الحكومة الفيدرالية نائبا جديداً لكبير الاطباء الاستراليين ليكون مسؤولا عن شؤون الصحة النفسية للمساعدة في توجيه جهود الاستجابة لفايروس كورونا.
وتتوقع السلطات الصحية ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 50 في المائة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإغلاق الاقتصادي والاضطرابات ذات الصلة ، مع إمكانية تجاوز عدد الوفيات المباشرة الناجمة عن COVID-19. وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص48.1 مليون دولار لخدمات الصحة النفسية لمساعدة الأستراليين الذين يعانون من مشاكل نفسية خلال ازمة كورونا.
النقاط الرئيسية
- خطة لتعيين مسؤول عن شؤون الصحة النفسية
- توقعات بارتفاع حالات الانتحار بنسبة 50% بسبب كورونا
- ازدياد اعداد المرضى النفسيين
وقال الاستشاري النفسي الأول الدكتور سمير ابراهيم في لقاءِ مع برنامج استراليا اليوم ان خطوة الحكومة الفيدرالية تعيين نائب ليكون مسؤولا عن شؤون الصحة النفسية للمساعدة في توجيه جهود الاستجابة لفايروس كورونا هي خطوة "صائبة جدا وجاءت في وقتها ومحلها لان الصحة النفسية تأثرت بالمشاكل التي توالت بعد كورونا وحتى اذا تم رفع الحظر فهذا لا يعني ان الامور ستعود إلى طبيعتها."
وبالمقابل قال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أن هناك أدلة تاريخية قوية تظهر أنه كلما ظهر تباطؤ اقتصادي ، كلما ظهرت تحديات الصحة النفسية.
وبحسب احدث احصائيات لمؤسسة Life in Mind أظهرت ان حالات الانتحار في العام 2018 وصلت إلى 3,046 حالة انتحار مقارنة بالعام 2017 التي وصلت حالات الانتحار فيه إلى 3,128 حالة انتحار على الصعيد الوطني لاستراليا.
وأضاف الدكتور سمير ابراهيم أن "أعداد المرضى الذين طلبوا استشارات نفسية سواء وجها لوجه أو عن طريق التليفون ازداد بنسبة 15-20% يوميا."
ومن جهةِ أخرى، ذكر تقرير جديد لمؤسسة منع الانتحار في أستراليا Suicide Prevention Australia أن حالات الوفاة الناجمة عن الانتحار في ارتفاع مستمر. وانها ستزيد بنسبة 40% في غضون العشر سنوات القادمة ما لم تفعل أستراليا المزيد للتدخل في وقت مبكر ومنعها.
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سيدني - استراليا
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