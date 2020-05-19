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أستراليا: تعليمات للحافلات في سيدني بعدم محاولة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي
تعليمات للحافلات بعدم منع أي راكب من الصعود للحافلة على الرغم من تحديد سعة قصوى للركاب.
طلبت الهيئة المنظمة للمواصلات في سيدني من سائقي الحافلات السماح لجميع الركاب بالصعود للحافلة خلال الأيام المقبلة، حتى وإن كان استقبال ركاب جدد يخرق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، طبقا لرسالة داخلية نشرتها جريدة سيدني مورنينج هيرالد.
النقاط الرئيسية
- هيئة المواصلات تحدد سعة الحافلات بـ12 راكباً وعربات القطار بـ 32 راكباً للحفاظ على التباعد الاجتماعي.
- لن يحاول سائقو الحافلات منع الركاب من الصعود حتى إذا زاد عددهم عن 12 راكباً.
- لا توجد غرامة لمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي في وسائل النقل.
وشددت التعليمات على عدم ترك أطفال المدارس في موقف الحافلات "تحت أي ظرف".
كانت ولاية نيو ساوث ويلز قد أعلنت عن الطاقة الاستيعابية القصوى لوسائل المواصلات خلال الأيام المقبلة، فبالنسبة للحافلات سيكون الحد الأقصى للركاب 12 راكباً، فيما سيتم السماح لـ32 راكباً فقط في عربة القطار الواحدة.
لكن التعليمات الجديدة لسائقي الحافلات - بالسماح لأي عدد بالركوب - تخلق اضطراباً في المعلومات المقدمة للركاب.
كما طلبت التعليمات من السائقين عدم محاولة فرض التباعد الاجتماعي داخل الحافلة في حالة مخالفة الركاب له.
هذا وسيتم وضع نقاط خضراء في الأماكن التي يمكن للركاب الجلوس بها، مع ترك مسافة كافية بين الركاب وبعضهم البعض.
هذا وأكد وزير المواصلات في الولاية أندرو كونستانس إن هناك نصائح يمكن الالتزام بها أثناء ركوب المواصلات العامة خلال الأيام المقبلة لكنها ليست قوانين.
وقال غاري ووربويس، نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، إنه لا توجد غرامة لمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام.
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