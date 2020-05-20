أستراليا: إصابات بكورونا تغلق 4 دور للمسنين و"المخاوف عظيمة"

Three residents of Melbourne aged care homes have tested positive for the coronavirus. (AAP)

تم الاعلان في ملبورن عن إغلاق أربعة دور لرعاية المسنين جراء ظهور اصابات كورونا فيها. وقد قامت السلطات الصحية بعزل وإغلاق ثلاثة من دور رعاية المسنين في ملبورن بعد أن ثبتت إصابة مقيم واحد على الأقل في كل مركز بفيروس كورونا.

كما تم إغلاق دار أخرى لأنها بإنتظار نتائج الاختبار لأثنين من النزلاء فيها.

وقد تم تشخيص إصابة أحد نزلاء دار ليندن لرعاية المسنين في ضاحية كامبرويل بالفيروس أثناء معالجته في مستشفى بوسط ملبورن، مما دفع المنشأة إلى إغلاق أبوابها أمام الزوار يوم الثلاثاء.

لاء الدار وموظفيها للكشف عن الفيروس. وقالت الرئيسة التنفيذية للدار كارولين باناسي في بيان "نريد من النزلاء وعائلاتهم والموظفين ومجتمعنا أن يدركوا هذا الوضع وأن يطمئنوا أننا نعمل بلا كلل لحماية نزلاء دارنا وموظفينا."

وأكدت دائرة الصحة ان المخالطين القريبين من النزيل المصاب جرى عزلهم.

كما تم إغلاق دار رعاية المسنين هاموند كير في كولفيلد بعد أن أثبتت النتائج اصابة أحد المقيمين بالدار الاثنين قبل أن تعود مسحة ثانية سلبية يوم الثلاثاء.

وقالت نائبة رئيس كبير الاطباء في فيكتوريا، أناليسي فان ديمن، إن جميع الاختبارات الإيجابية يتم التعامل معها بجدية، حيث تتم إدارة المنشأة كما لو كانت موقع تفشي للفايروس خلال إجراء المزيد من الاختبارات.

وقالت يوم الثلاثاء "الاختبار السلبي اللاحق لا يلغي الاختبار الأول الإيجابي."

تم منع الزيارات إلى الدور الأربعة لحماية النزلاء

أحد النزلاء جاء فحصه الأول إيجابياً ثم ظهر سلبياً في فحص ثانٍ أجري له بعد يوم واحد

السلطات ما زالت تحقق بطرق إنتقال الفيروس لنزلاء الدور

أما الدار الثالثة التي خضعت للعزل والاغلاق في ملبورن فهي دار رعاية المسنين ماريا في ضاحية باندورا حيث تمت أعادة نقل أحد النزلاء للمستشفى بعد ظهور حمى عليه رغم أن أختبار أجري له في المستشفى لم يثبت اصابته بفايروس كورونا.

دار رعاية المسنين الرابعة الخاضعة للاغلاق هي ماي كير في منطقة كيلسيث حيث تم اخضاع اثنين من نزلاء الدار لفحص كورونا بعد ظهور "أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا"، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية بيترا نيليمان في بيان.

وقالت نيليمان: "على مدى الشهرين الماضيين، اختبرت ماي كير ما يقرب من اثني عشر مقيمًا للكشف عن كورونا، وأبلغت النزلاء والعائلات والموظفين بذلك على الفور، وطبقت قيودًا إضافية مؤقتة وقائية على الزوار". وأضافت كانت جميع النتائج حتى الآن سلبية."

اللافت أن نائبة كبير الاطباء في ولاية فيكتوريا قالت ان الغموض يلف كيفية انتقال الفايروس الى نزلاء هذه الدور. وترجح الجهات الصحية أن يكون الفايروس قد انتقل الى نزلاء الدور عبر الزيارات العائلية والشخصية.