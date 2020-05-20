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أستراليا: نيو ساوث ويلز ترفع القيود عن السفر الترفيهي خلال أسبوعين
السفر إلى المناطق الريفية والسياحية في نيو ساو ويلز سيتم السماح به مجددا بداية من الأول من يونيو حزيران مع تخفيف السلطات المزيد من القيود التي فرضت لاحتواء تفشي وباء كورونا
سيتمكن سكان نيو ساوث ويلز من الذهاب إلى المناطق السياحية والريفية لقضاء عطلات خلال أقل من أسبوعين مع تخفيف جديد للقيود الخاصة باحتواء تفشي وباء كورونا.
وقالت صحيفة الدايلي تليغراف إن السفر داخل الولاية سيتم السماح به مجددا بداية من الأول من يونيو حزيران.
وطبقا لقواعد الصحة العامة المعمول بها حاليا في نيو ساوث ويلز فإن السفر للمناطق الريفية ممنوع.
وكانت ولاية كوينزلاند قد ألمحت إلى استمرار إغلاق حدودها مع الولايات الجنوبية حتى سبتمبر أيلول القادم بسبب وباء كورونا، ما تسبب في حالة من الإحباط للمجموعات السياحية.
وقالت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان "حتى لو لم تسمح بعض الولايات لنا بالسفر إلى هناك فإننا ندعو الولايات الأخرى إلى القدوم هنا." وأضافت "لو أنفق الناس أموالهم بشكل محلي فسيكون هناك فرص هائلة بالنسبة لنا، الهدف الرئيسي هو الإبقاء على الناس في الوظائف."
وسجلت نيو ساوث ويلز حالة الوفاة رقم 49، بعد أن توفيت سيدة تبلغ من العمر 93 عاما في دار المسنين المنكوبة في غرب سيدني، نيو مارش. وتعتبر تلك السيدة هي الحالة رقم 17 في دار المسنين التي تديرها Anglicare، ليصل بذلك عدد الوفيات في أستراليا إلى 100 حالة.
في الوقت نفسه بدأ الطلاب في مختلف أنحاء الولاية في العودة إلى الفصول الدراسية بدوام كامل بعد شهرين من القيود التي أجبرت 800,000 طالب على الدراسة عن بعد.
وبداية من الاثنين القادم ستعود بعض المدارس الكاثوليكية والمستقلة بدوام كامل، بينما بعض المدارس تأمل في العودة مع الأول من يونيو حزيران.
وقالت وزيرة التعليم سارة ميتشل إنه بداية من الأسبوع القادم، فإن تفشي وباء كورونا لن يكون عذرا مقبولا لبقاء الأطفال في المنزل.
وقال رئيس جمعية المدرسية في نيو ساوث ويلز أنجيلو جافريلاتوس إن الاتحاد لم يتم استشارته قبل قرار الحكومة العودة إلى الدراسة بدوام كامل.
وقال رئيس الجمعية إن المدرسين خططوا بالفعل للعودة التدريجية للمدارس، مع زيادة معدلات التعليم وجها لوجه خلال الترم الثاني.
وسجلت نيو ساوث ويلز حالتين جديدتين فقط من فيروس كورونا، ولا يوجد في الولاية إلا خمس حالات في العناية المركزة.
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سيدني - استراليا
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