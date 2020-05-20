أستراليا: "جانجو" ينقذ حوتاً من الشباك ليواجه غرامة بعشرات آلآف الدولارات

A baby humpback whale caught in a shark net off the Gold Coast, image obtained Tuesday, October 9, 2018

أنقذ رجل في ولاية كوينزلاند حوتاً عَلِق في الشباك المعدة لإبعاد سمك القرش عن الشاطئ، لكن على الرغم من عمله النبيل يواجه الغوّاص غرامة باهظة قد تصل لـ 46 ألف دولار.

وفي لقاء مع الشبكة السابعة في أستراليا قال الغواص الذي عرّف نفسه باسم جانجو: "رأيت حوتاً في المياه وظننت أنه منظر جميل أن ترى حوتاً بهذا القرب، لكن عندما أدركت أنه عالق في الشباك أحسست بأن المنظر أصبح قبيحاً."

هذا وقال جانجو إن الحوت من فصيلة الحوت الأحدب، كما قال إنه كان حوتاً "رضيعا" صغير الحجم.

وأصبح جانغو حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد به العديد من المشاركين لتدخله وإنقاذه الحوت الصغير.

لكن جانجو يواجه الآن غرامات تصل إلى 46 ألف دولار لأنه من غير القانوني أن الاقتراب من الشباك المعدة لإبعاد سمك القرش.

وتقول الهيئة المنظمة لصيد الأسماك في ولاية كوينزلاند إنها تجري تحقيقاً في الحادث.

كما أنشأ بعض المؤيدين حساب لجانجو على موقع GoFundMe لمساعدة الغوّاص على دفع الغرامة إذا تم تغريمه.