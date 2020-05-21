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أستراليا: إغلاق مدرسة جراء كورونا والسلطات تنصح الأهالي "بالتعايش مع الوضع"
المدارس ملزمة بابلاغ الاهالي والمجتمع بحالات الاغلاق جراء كورونا
أغلقت مدرسة سانت اغناتيوس في ريفيرفيو بسيدني أبوابها لمدة 48 ساعة بعد الاعلان عن أصابة أحد طلابها بفايروس كورونا.
وقال مدير المدرسة باول هاين في رسالة لاهالي الطلبة وللمجتمع أن دائرة الصحة بالتعاون مع المدرسة تسعى الان لتحديد الطلبة المخالطين للطالب المصاب بغرض الاتصال بهم وعزلهم منزليا.
- دائرة الصحة تؤكد اصابة أحد الطلاب بفايروس كورونا
- إدارة المدرسة تغلق أبوابها لمدة 48 ساعة للتنظيف العميق وتتبع المخالطين للاصابة
- السلطات تتوقع المزيد من الاغلاقات وتنصح الاهالي بالتعايش مع هذا الوضع
هذا وقد تم إبلاغ الموظفين والطلاب بأنه سيتم إغلاق المدرسة في منتصف يوم الأربعاء من خلال الدروس ، وسيتم ترتيب النقل على الفور لإخلاء الطلاب من المدرسة.
وقد تم توجيه الطلاب الذين يسكنون في سكن المدرسة الداخلي بالعودة اليه مع التأكيد على ان هذا السكن سيبقى مفتوحاً.
وفي رسالة بريد إلكتروني تم ارسالها يوم الأربعاء ، قال مدير المدرسة بول هاين إن دائرة صحة نيو ساوث ويلز أبلغت المدرسة أن أحد الطلاب أظهر اختباراً أيجابياً لفايروس كورونا.
وأضاف الدكتور هاين ، أن "المدرسة لن تفتح أبوابها لحضور الموظفين والطلاب في الموقع بينما تجري المدرسة تتبع المخالطين للطالب المصاب ويتم تنظيفها".
من جانب آخر، قالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس برجكليان أنه توجد اجراءات بروتوكولية تشترط على المدارس ابلاغ الاهالي والمجتمع بالسرعة الممكنة في حال ظهور حالة اصابة بفايروس كورونا بين طلابها وموظفيها.
وفي مقابلة مع شبكة اي بي سي الأخبارية قالت برجكليان أنها تتوقع الكثير من الاغلاقات المؤقتة للمدارس مستقبلاً بسبب ظهور اصابات فيها ولكن لا تتوقع حدوث اغلاق شامل لمدارس الولاية.
وشددت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز على أن على الجميع التعايش مع وباء كورونا بهذه الطريقة خاصة وأنه "لن ينتهي بسرعة."
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سيدني - استراليا
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