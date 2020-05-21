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أستراليا: السجن 30 عاما لأحد أفراد عائلة إبراهيم لإدانته بتهريب مخدرات
المحكمة وجدت أن مصطفى إبراهيم الشقيق الأصغر لجون إبراهيم، أحد أشهر الأسماء في منطقة كينغز كروس في سيدني، تآمر لتهريب كميات من المخدرات من هولندا إلى سيدني مع أحد رجال الشرطة المتخفين
أصدرت القاضية دينا يحي من محكمة المقاطعة في نيو ساوث ويلز حكما بالسجن ثلاثين عاما على مصطفى "مايكل" إبراهيم بتهمة التآمر لتهريب المخدرات من هولندا إلى أستراليا. مصطفى هو الشقيق الأصغر لجون إبراهيم الاسم المعروف في منطقة كينغز كروس بسيدني.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على مصطفى -المدعو مايكل- في 2017 بعد أن تمكنت من زرع عنصر شرطة متخفي داخل عائلة إبراهيم للتجسس على مصطفى المشتبه به آنذاك.
ونجحت الشرطة في إحباط محاولة مصطفى البالغ من العمر 42 عاماً لتهريب 1.7 طناً من مادة الـMDMA المعروفة أيضاً بالاكستاسي، و136كغ من الكوكايين و15 كغ من الميثامفيتامين المعروف بـCrystal Meth.
ولكن ما لم يعرفه مصطفى أثناء الاتفاق على إتمام العملية أنها كانت عملية وهمية اختلقتها الشرطة للإيقاع به.
وقالت القاضية دينا يحي إنه لا توجد أدلة على تورط مصطفى إبراهيم في عمليات تهريب سابقة، لكنه اغتنم الفرصة عندما عرضت عليه من قبل الشرطي المتخفي.
وأضافت أن المتهم له سوابق عنف وإدانات أخرى، ما يؤكد تأصل إجرامه. كما لم يثبت تحقيق الشرطة أي صلة للأخ الأكبر جون بالقضية أو أنه كان على دراية بالتخطيط لعملية التهريب.
وأقر مصطفى بالذنب في المحكمة مما قلل من احتمالية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وصدر الحكم في حق مصطفى بالسجن لمدة 30 عاماً، على ألا يصب مؤهلا لإطلاق السراح المشروط قبل 18 عاماً على الأقل.
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سيدني - استراليا
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- أستراليا: السجن 30 عاما لأحد أفراد عائلة إبراهيم لإدانته بتهريب مخدرات
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