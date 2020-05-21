أستراليا.. 21 مليون دولار: نيو ساوث ويلز تجمع أعلى مبلغ من غرامات السير منذ 7 سنوات

Speeding motorists are on notice as new technology to crack down on dangerous driving hits the roads. Source: AAP

رغم تراجع حركة السيارات بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا، جمعت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مبلغا قياسيا من كاميرات السرعة خلال شهر مارس آذار الماضي. ووصل إجمالي الغرامات خلال هذا الشهر إلى قرابة 21 مليون دولار بالمقارنة بنحو 15.7 مليون دولار في الشهر السابق.

وبذلك يصبح شهر مارس آذار هو أعلى شهر من حيث حجم الغرامات في الولاية منذ سبع سنوات.

وشكلت غرامات السرعة في مناطق المدارس 22.8 في المائة من إجمالي غرامات كاميرات المراقبة خلال الشهر بارتفاع قدره 5 في المائة عن نفس الشهر خلال العام الماضي.

ورغم تراجع معدلات حضور الطلاب في المدارس بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية مارس آذار فإن إجمالي الغرامات التي تم جمعها يصل إلى 4.7 مليون دولار.

من جانبه قال النائب في برلمان الولاية عن حزب العمال في مقعد كوغرا كريس مينيس لصحيفة الدايلي تليغراف إن الحكومة يجب أن تظهر بعض التساهل خاصة أن عدد كبير من الناس فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد 19.

وقال النائب "لا نريد أن ندفع الناس الذين يعانون بالفعل إلى وضع أكثر صعوبة." وأضاف "نمر بموقف يجب تطبيق التساهل فيه على الدين يعانون من ظروف مالية صعبة، الكثير منهم كانوا معتقدين أن المدارس لا تعمل وبالتالي رأينا هذه المبالغ الهائلة من العوائد."

من جانبه قال مدير مركز نيو ساوث ويلز لسلامة الطرق بيرنارد كارلتون إن الكاميرات كانت ضرورية من أجل إيقاف مخالفات السرعة. وقال كارلتون "وزارة النقل في نيو ساوث ويلز تراجع سنويا كاميرات السرعة للتأكد من أنها تعمل بما يؤدي إلى تحسين السلامة. كاميرات السرعة التي لا تظهر فاعلية، يتم مراجعتها بل وإزالتها إن ثبت عدم الفاعلية."

وأكد "هدفنا هو إبطاء السيارات وليس تعريم السائقين، لذا فإن السائق الذي يرغب في تجنب الحصول على غرامة أمامه حل بسيط، وهو أن يبقى في إطار حدود السرعة."