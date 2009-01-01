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أستراليا.. بالفيديو: إصابة 12 شخصا في غرب سيدني بعد اقتحام سيارة محل ملابس للمحجبات

شرطة نيو ساوث ويلز تقول إن ليس هناك ما يشير إلى أن الحادثة على صلة بالإرهاب.

آخر تحديث: منذ 56 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
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ألقي القبض على رجل بعد أن اصطدم بمتجر أزياء للمسلمين في غرب سيدني، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 11 موظفا وعميلا.

 

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام سيارة من طراز سوبارو رباعية الدفع بسيارة أخرى متوقفة عند إحدى التقاطعات في ضاحية غرين آيكر بين شارعي ووترلو وبورونويا، قبل أن تكمل طريقها لتقتحم واجهة متجر Hijab House المقابل.

 

وفي اللقطات التي تم تداولها يبدو سائق السيارة السوبارو وهي يزيد من سرعة موتور السيارة دون تحريكها، ما أدى إلى خروج أدخنة بيضاء من العادم، قبل أن يفقد السائق السيطرة أثناء عبوره التقاطع ويقتحم المحل المواجه للتقاطع.

 

وبحسب شرطة نيو ساوث ويلز فلا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الحادث مرتبط بالإرهاب أو مدفوع بالكراهية.

 

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين مساء الخميس "من الواضح أن ما حدث أمر فوضوي للغاية حيث أصيب عشرة أشخاص بالإضافة إلى اثنين في حالة خطيرة." وأضاف "في هذه المرحلة ما زلنا نحاول فهم سبب الحادث. أنا ممتن لعدم مقتل أحد. ممتن للغاية."

 

ونشر متجر حجاب هاوس بيانا على صفحتهم على الفيسبوك معلنين فيه أن الإصابات طالت الموظفين والعملاء، وقال البيان "المجتمع مصدوم وتعمل الإدارة على فهم هذه المأساة".

 

 

وأضاف البيان "أهم شيء أن الجميع ما زالوا على قيد الحياة".

 

هذا وتم إرسال جميع الحالات إلى مستشفى ليفربول للعلاج. وقالت الشرطة في نيو ساوث ويلز إن السائق يبلغ من العمر 51 عاما ولديه سجل مليء بالمخالفات المرورية.

 

وأضافت أنها تحقق في ما إذا كان الرجل قد أصيب بأي عارض صحي قبل الحادثة. وما زال السائق في عهدة الشرطة لكن لم تُوجه إليه اتهامات بعد.

 

وقالت فرق الإسعاف في نيو ساوث ويلز إن معظم المصابين من النساء بين سن 18 و 30 عاما.

المصدر: SBS

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