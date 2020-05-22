أستراليا: تارغت يعلن إغلاق 75 متجرا وتحويل عدد آخر إلى Kmart

Strong profit results from Wesfarmers' Coles have been overshadowed by writedowns linked to Target. (AAP)

الشركة القابضة المالكة لتارغت تعلن عن إعادة هيكلة واسعة بإغلاق عدد من المتاجر وتحويل التركيز إلى سلسلة متاجر Kmart التي تملكها أيضا

أعلنت شركة Wesfarmers المالكة لسلسلة متاجر تارجت إنها بصدد إغلاق أكثر من 25 متجرا من سلسلة تارغت كما ستغلق جميع متاجر تارجت كانتري، حيث تعتزم الشركة صب اهتمامها تجاه سلسلة Kmart الأفضل من حيث الأداء والمملوكة لنفس الشركة.

وبعد مراجعة لآداء سلسلة المتاجر الشهير، قررت الشركة القابضة تحويل بعض متاجر تارغت وتارغت كانتري إلى متاجر Kmart بينما ستغلق 10 إلى 25 متحرا كبيرا من تارغت، وباقي متاجر تارغت كانتري الأصغر وعددها 50 متجرا.

ولم تفصح الشركة عن عدد الوظائف التي سيتم فقدانها خلال عملية إعادة الهيكلة والتي ستشمل تغييرا شاملا في مكاتب دعم تارغت. وقالت الشرطة إنها ستوفر فرصا لإعادة التوظيف في Kmart وباقي الأعمال التي تملكها لتقليل تأثير تلك التغييرات على العاملين في تارغت.

ونقلت شبكة ABC عن المدير العام لويسفارمرز روب سكوت "منذ فترة وقطاع البيع بالتجزئة يمر بتغيرات هيكلية واضطرابات، ونتوقع أن يستمر هذا النمط."

وأضاف "باستثناء تارجت فإن باقي متاجر البيع بالتجزئة التابعة لويس فارمرز في وضع جيد للاستجابة للتغيرات في سلوك المستهلك والمنافسة المرتبطة بتلك الاضطرابات."