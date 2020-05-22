استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: تارغت يعلن إغلاق 75 متجرا وتحويل عدد آخر إلى Kmart
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: تارغت يعلن إغلاق 75 متجرا وتحويل عدد آخر إلى Kmart

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 100
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: تارغت يعلن إغلاق 75 متجرا وتحويل عدد آخر إلى Kmart
Strong profit results from Wesfarmers' Coles have been overshadowed by writedowns linked to Target. (AAP)

الشركة القابضة المالكة لتارغت تعلن عن إعادة هيكلة واسعة بإغلاق عدد من المتاجر وتحويل التركيز إلى سلسلة متاجر Kmart التي تملكها أيضا

أعلنت شركة Wesfarmers المالكة لسلسلة متاجر تارجت إنها بصدد إغلاق أكثر من 25 متجرا من سلسلة تارغت كما ستغلق جميع متاجر تارجت كانتري، حيث تعتزم الشركة صب اهتمامها تجاه سلسلة Kmart الأفضل من حيث الأداء والمملوكة لنفس الشركة.

 

وبعد مراجعة لآداء سلسلة المتاجر الشهير، قررت الشركة القابضة تحويل بعض متاجر تارغت وتارغت كانتري إلى متاجر Kmart بينما ستغلق 10 إلى 25 متحرا كبيرا من تارغت، وباقي متاجر تارغت كانتري الأصغر وعددها 50 متجرا.

 

ولم تفصح الشركة عن عدد الوظائف التي سيتم فقدانها خلال عملية إعادة الهيكلة والتي ستشمل تغييرا شاملا في مكاتب دعم تارغت. وقالت الشرطة إنها ستوفر فرصا لإعادة التوظيف في Kmart وباقي الأعمال التي تملكها لتقليل تأثير تلك التغييرات على العاملين في تارغت.

 

ونقلت شبكة ABC عن المدير العام لويسفارمرز روب سكوت "منذ فترة وقطاع البيع بالتجزئة يمر بتغيرات هيكلية واضطرابات، ونتوقع أن يستمر هذا النمط."

 

وأضاف "باستثناء تارجت فإن باقي متاجر البيع بالتجزئة التابعة لويس فارمرز في وضع جيد للاستجابة للتغيرات في سلوك المستهلك والمنافسة المرتبطة بتلك الاضطرابات."

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)