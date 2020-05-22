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أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من القيود المفروضة على المطاعم والحانات

تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من اليوم الأول من شهر يونيو القادم.

آخر تحديث: منذ 24 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من القيود المفروضة على المطاعم والحانات

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم تخفيف القيود المفروضة على المقاهي، المطاعم والحانات.

 

وستسمح الإجراءات الجديدة للحانات والمطاعم والمقاهي باستضافة ما لا يزيد عن 50 زبوناً داخلها، وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من اليوم الأول من شهر يونيو القادم.

 

وتسمح الإجراءات الحالية باستضافة ما لا يزيد عن عشرة زبائن داخل المنشآت الترفيهية.

 

وعلى الرغم من السماح بالمزيد من الزبائن، يجب مراعاة أن يحظى كل زبون بمساحة كافية تصل لأربعة أمتار مربعة، كما قالت رئيسة حكومة الولاية إنه يجب أن يجلس جميع الزبائن على طاولات، حتى في الحانات.

المصدر: SBS

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