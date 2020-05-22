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أستراليا تخفض تكاليف برنامج إعانات الأجور بنحو 39 مليار دولار
توقع الاقتصاديون أن تضطر كانبرا إلى اقتراض حوالى 300 مليار دولار أسترالي لدعم اقتصاد البلاد الذي من المتوقع أن ينزلق إلى أول ركود له منذ أكثر من 30 عاماً
خفضت أستراليا، اليوم الجمعة، عدد الأشخاص المتوقع أن يشملهم برنامج إعانات الأجور إلى النصف تقريباً، وذلك بسبب الأخطاء التي جرى الإبلاغ عنها، وهو التعديل الذي سيوفر للحكومة حوالى 39 مليار دولار (60 مليار دولار أسترالي).
وأعلنت الحكومة الأسترالية المحافظة في وقت سابق أنها "ستنفق 130 مليار دولار أسترالي لدعم أجور حوالى 6 ملايين شخص حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث أجبرت قيود التباعد الاجتماعي مئات الآلاف من الأشخاص على خسارة أعمالهم".
ومؤخراً، فقد ذكرت وزارة الخزانة الأسترالية أنّ "الجهود الناجحة للسيطرة على تفشي المرض، اقترنت بأخطاء في طلبات إعانات الأجور من قبل حوالى 1000 شركة، تعني أن 3.5 مليون شخص فقط سيحتاجون للتغطية، بتكلفة 70 مليار دولار أسترالي فقط".
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرغ أن "هذه المراجعة من قبل وزارة الخزانة ليست دعوة للذهاب وإنفاق المزيد"، وقال: "كل الأموال التي تنفقها الحكومة خلال فترة أزمة الفيروس هي أموال مقترضة. لا توجد شجرة نقود".
وتوقع الاقتصاديون أن تضطر كانبرا إلى اقتراض حوالى 300 مليار دولار أسترالي لدعم اقتصاد البلاد الذي من المتوقع أن ينزلق إلى أول ركود له منذ أكثر من 30 عاماً، حيث تقفز البطالة إلى حوالى 10%.
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سيدني - استراليا
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