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أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها لمدة 3 أشهر

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 49
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أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها لمدة 3 أشهر

أعلنت سلطات أستراليا تمديد الحظر المفروض على السفن السياحية القادمة إلى المياه الإقليمية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت قوة مراقبة الحدود الأسترالية- في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- “إنه تم تقييد دخول السفن السياحية للمياه الإقليمية حتى 17 سبتمبر 2020″، موضحة أن أى سفينة سياحية تستطيع حمل أكثر من 100 راكب محظور عليها القيام برحلات بحرية في أستراليا.

 

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا ارتفع ليصل إلى أكثر من 7 آلاف شخص.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

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