أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة

A car is removed from Hijab House after it crashed through the front window Source: AAP

اتهم سائق سيارة اصطدم بمتجر للحجاب في منطقة غرين أيكر بسيدني وتسبب بإصابة 14 شخصًا، بقيادة مركبة برعونة واستهتار والإهمال أثناء القيادة وتجاوز إشارة حمراء وعدم إبلاغ السلطات بتغير محل إقامته.

ويمثل السائق (51 عاما) اليوم أمام محكمة باراماتا، بعد رفض الإفراج عنه بكفالة. كما اتهم السائق أيضا بمخالفة عدم إعطاء بيانته لسائق آخر في حادث مروري آخر وقع في 14 يناير.

كما اتهم السائق أيضا بمخالفة عدم إعطاء بيانته لسائق آخر في حادث مروري آخر وقع في 14 يناير. وعند وقوع الحادث يوم الخميس حوالي الساعة 3:10 مساء قبضت الشرطة على الرجل واقتادته إلى مخفر بانكستاون بعد أن خضع لفحوصات طبية في مستشفى ليفربول وأطلقت سراحه.

ولكن بعد مزيد من التحقيقات، اعتقلت الشرطة السائق مجددا في منزله بمنطقة غرين أيكر، حوالي الساعة الواحدة من مساء مساء الجمعة، حسبما قالت الشرطة في بيان.

وأصيب شخصان على الأقل بكسور في العظام جراء الحادث.

وعولج 14 شخصا في مكان الحادث، بينهم فتاة بالغة من العمر 13 عاما بحسب الشرطة. وأخذ الجرحى بعد ذلك إلى عدة مستشفيات، بإصابات غير خطيرة.

وغالبية الجرحى كن من النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 18-36 عاما. وبحسب الشرطة، لا يوجد أي دليل على أن الحادث كان يحمل طابعا إرهابيا.