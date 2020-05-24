- رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يمثل للمحاكمة في تهم فساد
- ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
- لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب على الفلسطينيّين وباسم فلسطين؟
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: فات الأوان
- في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن صنعوا لنا العيد هذا العام
- نتنياهو: من يهددون بـ «إبادتنا» هم أنفسهم في خطر مماثل
- «كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه
- لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟
- قرار بحجز ممتلكات النائب حبيش بدعوى رفعتها قاضية مقربة من عون
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2020
- الجعجعة لترامب والطّحن للصين.. كيف بدأت العُملة الرقميّة الصينيّة في إطاحة الدولار من عرشه والتّأسيس لنظامٍ ماليٍّ جديد؟ وأين نجح الزعيم الصيني وفَشِل الأمريكي؟ ولماذا كانت ميركل أبرز الناجحين في اختِبار كورونا للزّعامات العالميّة؟
- بسبب خلافها مع أستراليا.. هل تلجأ الصين للغاز القطري؟
- بيلا حديد في بيكيني مثير!
- التسويات المالية مجددا بديل "البرامج الورقية"؟
- الكابيتال كونترول على طاولة الصندوق... والمصارف لحل عادل
- أسرار وخفايا لبنانية
- بين الدولة والمنهبة!
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- من أين سيأتي «المركزي» بالدولارات لدعم الليرة؟
- الحكومة: «الحشيشة» نفط لبنان!
- إن كرَّر دياب «ما خَلّونا نشتغل» عليه أن يسمّي؟!
- لقاء باسيل- صفا: الفروقات لا تعني الافتراق
- هبطت الفوائد في العالم.. ماذا عن فوائد دين لبنان؟
- أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة
- "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!
- مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
- متى سيتبرّأ زياد أسود من باسيل؟
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- الحكومة في 100 يوم: نكثت 97 % من الوعود
- هل يستقبل نصرالله رئيس "التيار الوطني" قريباً؟
- رياض سلامة من "معاند"... إلى Poker face
- كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... البزري: الوزارت كلّها مقصّرة
- "القوات" والأميركيون... هل من جديد؟
- يوم خبط غازي كنعان يديه على الطاولة
- عشرون عاماً على تحرير الأرض... متى تتحرّر الدولة؟
- حكومة صندوق النقد في مواجهة الذات
- دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟
- بري: دعوات الفيدرالية تكملة لصفقة القرن
- نصرالله: المستسلمون لإسرائيل جائعون وموقفنا من فلسطين لن يتغيّر
- العمالة لم تسقط بمرور 20 عاماً على التحرير
- أوراق من العقل العسكري للمقاومة في مسيرة التحرير
- بري يُحذّر من الفدرالية: لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي
- علماء في أستراليا يختبرون أسرع إنترنت في العالم
- بري ينحاز إلى حزب الله في الحملة المتبادلة مع العونيين
- مع "حزب الله" وضدّ العونيين
- توقعات الأبراج ليوم May 23, 2020
- موت الطبقة الوسطى في لبنان
- نصر الله: الاحتجاجات الشعبية رهان إسرائيل لإسقاط المقاومة
- سقوط طائرة ركاب باكستانية تقل 99 على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي
مختارات استرالية
-
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
ملبورن (رويترز) - قال مسؤولون إن ولاية غرب أستراليا تتأهب يوم الأحد لأسوأ عاصفة منذ عشر سنوات إثر التقاء بقايا إعصار مداري بموجة باردة مضيفين أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على ساحل الولاية.
وتوقع الخبراء هبوب رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة يوم الأحد قرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج الحديد في البلاد، تتجه بعدها جنوبا صوب مدينة بيرث عاصمة الولاية خلال ليل الأحد وصباح الاثنين.
وقال جيمس أشلي مدير مكتب الأرصاد الجوية في ولاية غرب أستراليا ”تهب رياح قوية بالفعل وتثير الكثير من الأتربة. هذه الظروف الجوية تتحرك جنوبا ومن المتوقع أن تضرب بيرث في وقت لاحق اليوم“.
وقال أشلي في إفادة للصحفيين ”نتوقع ارتفاع الأمواج غدا الاثنين فوق ثمانية أمتار... من غير المرجح أن تخف العاصفة بدرجة كبيرة في بيرث حتى ظهر الاثنين“.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
- بسبب خلافها مع أستراليا.. هل تلجأ الصين للغاز القطري؟
- أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة
- علماء في أستراليا يختبرون أسرع إنترنت في العالم
- أستراليا تخفض تكاليف برنامج إعانات الأجور بنحو 39 مليار دولار
- أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها لمدة 3 أشهر
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من القيود المفروضة على المطاعم والحانات
- 20% من الأستراليين لا يجنون ما يكفي لسد تكاليف المعيشة
- أستراليا تنزل إلى مجاري الصرف الصحي لتقفي أي أثر لفيروس كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)