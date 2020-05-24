أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس

Many Australian school students are back to face-to-face learning on Monday.

دعت السلطات في عدة ولايات أسترالية إلى تجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس اليوم الأثنين.

وقد تم نشر عدد اضافي من موظفي النقل لضمان الارشاد فيما يخص مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام والأمتثال لاجراءات تحديد عدد الركاب في الحافلات وعربات القطار.

هذا ومن المقرر أن يعود الطلاب بشكل جماعي إلى المدارس الأسترالية ابتداءً من اليوم مع تخفيف القيود بسبب كورونا في البلاد.

ففي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز ومقاطعة العاصمة كانبرا سيعود الطلاب إلى الفصول الدراسية للدراسة بدوام كامل من اليوم الأثنين.

فيما ستشهد المدارس عودة متداخلة للطلاب من اليوم في تسمانيا وغدًا في فيكتوريا.

وجرى تشجيع الآباء على توصيل أطفالهم الى المدرسة بسياراتهم الخاصة لتجنب الازدحام في وسائل النقل العام.

وقال أندرو كونستانس ، وزير النقل في نيو ساوث ويلز ، إن القطارات والحافلات في الولاية يتم تنظيفها عدة مرات في اليوم ، مع تحديد أعداد الركاب في كل حافلة.