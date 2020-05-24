استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس

عودة الطلاب الى المدارس في عموم استراليا ابتداءً من اليوم بعد تخفيف قيود كورونا

آخر تحديث: منذ 18 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس
Many Australian school students are back to face-to-face learning on Monday.

دعت السلطات في عدة ولايات أسترالية إلى تجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس اليوم الأثنين.

 

وقد تم نشر عدد اضافي من موظفي النقل لضمان الارشاد فيما يخص مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام والأمتثال لاجراءات تحديد عدد الركاب في الحافلات وعربات القطار.

 

هذا ومن المقرر أن يعود الطلاب بشكل جماعي إلى المدارس الأسترالية ابتداءً من اليوم مع تخفيف القيود بسبب كورونا في البلاد.

 

ففي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز ومقاطعة العاصمة كانبرا سيعود الطلاب إلى الفصول الدراسية للدراسة بدوام كامل من اليوم الأثنين.

 

فيما ستشهد المدارس عودة متداخلة للطلاب من اليوم في تسمانيا وغدًا في فيكتوريا.

 

وجرى تشجيع الآباء على توصيل أطفالهم الى المدرسة بسياراتهم الخاصة لتجنب الازدحام في وسائل النقل العام.

 

وقال أندرو كونستانس ، وزير النقل في نيو ساوث ويلز ، إن القطارات والحافلات في الولاية يتم تنظيفها عدة مرات في اليوم ، مع تحديد أعداد الركاب في كل حافلة.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)