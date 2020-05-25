دعوات للعمل أربعة أيام في الأسبوع بأستراليا

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern recently flagged the idea of a four-day working week. Source: AAP

طرح فكرة أسبوع عمل يمتد لأربعة أيام ليس بالجديد، ولكن هل يمكن للشلل الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا أن يجعله في النهاية أكثر جاذبية لأصحاب العمل؟

وحاليا، هناك دعوات لأرباب العمل الأستراليين للنظر في مزايا أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد أن طرحت الفكرة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

واقترحت مؤخرًا هذه الفكرة كطريقة لمساعدة القطاع السياحي في البلاد على إعادة البناء بعد أزمة فيروس كورونا.

من جهتها، قالت المحامية المتخصصة بقانون العمل في سيدني داني كينغ إن "الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا يمكن أن يمهد الطريق نحو ترتيبات عمل مختلفة بشكل كبير". وأضافت كينغ "لقد أعطانا العمل خلال هذه الفترة بالذات الكثير رؤية مختلفة. أعتقد أنه سيتم توفير المزيد من المرونة ".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء سكوت موريسون أن ما يقرب من 600000 أسترالي فقدوا وظائفهم في أبريل، بينما تعتقد وزارة الخزانة أن معدل البطالة في أستراليا يقترب من 10 بالمئة. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمركز أبحاث بير كابيتا إيما داوسون إنه حان الوقت للحديث عن أسبوع عمل من أربعة أيام.

وأَضافت داوسون "معدل البطالة في ارتفاع وعندما نخرج من الأزمة سنشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد الساعات المتاحة في جميع المجالات".

وأردفت قائلة "لم يتم بلوغ يوم عمل من ثمان ساعات بدون قتال. لن يكون الحصول على أسبوع من أربعة أيام سهلا أيضًا ".

وأوضحت أن هناك "هناك بعض الأدلة من شركة كبرى في نيوزيلندا على أن الانتقال إلى أسبوع لمدة أربعة أيام يمكن أن يؤدي إلى نتائج رائعة من حيث الانتاجية ورفاهية الموظفين". وتابعت "هو فرصة تتيح للرجال والنساء للمشاركة بالأعمال غير المدفوعة الذي يتم خارج المكتب. في الوقت الحالي تقوم النساء الأستراليات بمعظم هذا العمل غير مدفوع الأجر".

وتتلخص الفكرة من خلال تقليص أسبوع العمل الموازي لـ 38 ساعة إلى أربعة أيام فقط، أو الحفاظ على نفس اليوم لمدة ثماني ساعات وخفض أجور الموظفين بنسبة 20 بالمئة.

وبالطبع هذه الفطرة لاقت ترددا من أًصحاب العمل، حيث قالت مجموعة الصناعة الأسترالية إنها قد تضر بالعمالة والإنتاجية.

إلا أن داوسون تشير بأن أسبوع العمل الذي يستمر لأربعة أيام لن يناسب جميع الأعمال التجارية، ويجب التفاوض بشأنه بين الموظفين وأصحاب العمل بدلاً من تكليف الحكومة.

وأضافت داوسون "ما نحتاجه هو أن يتعرف أصحاب العمل على أن هذا القرار لصالحهم ويمكنهم الحفاظ على نفس الإنتاجية، وانخفاض كبير في استخدام الإجازات المرضية وتحسين الرفاهية ".

وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين عناوين الصحف بعد مناقشة مزايا أسبوع العمل ذو أربعة أيام العام الماضي قبل أن تصبح رئيسة للوزراء.

وقالت آنذاك" "أسبوع عمل من أربعة أيام ، يوم عمل من ست ساعات ، لماذا لا يمكن أن تكون هذه هي الخطوة التالية؟".