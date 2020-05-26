أستراليا: إغلاق مدرسة ثانية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بكورونا

Moriah War Memorial College

أكدت السلطات الصحية إصابة بفيروس كورونا في مدرسة ثانية في الضواحي الشرقية لمدينة سيدني. مدرسة Moriah War Memorial College في كوينز بارك أغلقت أبوابها بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بالفيروس.

وحضر الطالب المصاب إلى المدرسة يوم الخميس الماضي الموافق 21 مايو أيار، قبل أن تتأكد نتيجة فحوصاته اليوم. وأرسلت المدرسة جميع الطلاب والعاملين إلى المنزل، على أن تعود لفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

ويذلك تكون تلك ثاني مدرسة تغلق أبوابها في ضواحي سيدني الشرقية في يوم واحد، بعد إغلاق مدرسة ويفرلي الكاثوليكية للفتيان في وقت مبكر من اليوم.

وفي ولاية فيكتوريا تم تأكيد إصابة أحد المدرسين في مدرسة Keilor Downs الثانوية بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ولكن السلطات قالت إنه لم يكن على اتصال بأي من الموظفين أو الطلاب في المدرسة.

وبدأت مدارس نيو ساوث ويلز مع مطلع الأسبوع الماضي إعادة طلابها إلى الفصول بدوام كامل. وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان إنه مع عودة المدارس سيكون من المعتاد رصد إصابات داخلها ومن ثم إغلاقها ثم فتحها مرة أخرى بعد التنظيف والتعقيم.

وطالبت رئيس حكومة الولاية الأهالي بالتعايش مع هذا الوضع الجديد، في وقت تسعى فيه الولاية إلى رفع تدريجي لقيود اجتواء تفشي وباء كورونا.