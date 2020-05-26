استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: إغلاق مدرسة ثانية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بكورونا
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: إغلاق مدرسة ثانية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بكورونا

مدرسة مورايا كوليدج في شرق سيدني أغلقت أبوابها عصر اليوم بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 156
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: إغلاق مدرسة ثانية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بكورونا
Moriah War Memorial College

أكدت السلطات الصحية إصابة بفيروس كورونا في مدرسة ثانية في الضواحي الشرقية لمدينة سيدني. مدرسة Moriah War Memorial College في كوينز بارك أغلقت أبوابها بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بالفيروس.

 

وحضر الطالب المصاب إلى المدرسة يوم الخميس الماضي الموافق 21 مايو أيار، قبل أن تتأكد نتيجة فحوصاته اليوم. وأرسلت المدرسة جميع الطلاب والعاملين إلى المنزل، على أن تعود لفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

 

ويذلك تكون تلك ثاني مدرسة تغلق أبوابها في ضواحي سيدني الشرقية في يوم واحد، بعد إغلاق مدرسة ويفرلي الكاثوليكية للفتيان في وقت مبكر من اليوم.

 

وفي ولاية فيكتوريا تم تأكيد إصابة أحد المدرسين في مدرسة Keilor Downs الثانوية بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ولكن السلطات قالت إنه لم يكن على اتصال بأي من الموظفين أو الطلاب في المدرسة.

 

وبدأت مدارس نيو ساوث ويلز مع مطلع الأسبوع الماضي إعادة طلابها إلى الفصول بدوام كامل. وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان إنه مع عودة المدارس سيكون من المعتاد رصد إصابات داخلها ومن ثم إغلاقها ثم فتحها مرة أخرى بعد التنظيف والتعقيم.

 

وطالبت رئيس حكومة الولاية الأهالي بالتعايش مع هذا الوضع الجديد، في وقت تسعى فيه الولاية إلى رفع تدريجي لقيود اجتواء تفشي وباء كورونا.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)