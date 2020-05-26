أستراليا: جهاز الاستخبارات "آزيو" يسعى إلى توسيع صلاحياته وتخفيض سن الاستجواب إلى 14 عاماً

طرحت الحكومة الفدرالية مشروع قانوناً للمداولة أمام البرلمان الأسبوع الماضي، يرمي إلى تعديل القواعد التي تنظم طريقة تعاطي جهاز الاستخبارات الأسترالي "آزيو" مع الاستجواب الإلزامي، علماً بأنه تم إقرار القانون المعمول به حالياً بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر عام 2001.

وسيوسع مشروع القانون قائمة التهم التي بإمكان آزيو إجراء تحقيق حولها وستشمل التجسس والعنف السياسي والتدخل الأجنبي، علماً بأنها كانت تقتصر سابقاً على الشبهات والتهم الإرهابية.

النقاط الرئيسية:

القانون المقترح سيسمح لجهاز الاستخبارات باستجواب المشتبه بهم في عمر 14 عاماً وزرع أجهزة تعقب في حقائب وسيارات المتهمين دون أمر قضائي

المجموعات الحقوقية أبدت تخوفها من إساءة استخدام الصلاحيات الجديدة من قبل عناصر "متطرفين" في جهاز الاستخبارات

خبير إرهاب يرى أن التطرف قد يبدأ في سن مبكرة وكثيراً ما يتم استدراج قاصرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

كما سيُسمح لجهاز الاستخبارات – في حال تم تمرير القانون في البرلمان الفدرالية - باستجواب القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاماً. الحد الأدنى لعمر الأشخاص الذين يسمح باستجوابهم حالياً هو 16 عاماً، ولكن الحكومة تجادل بأن مقترح تخفيض سن الاستجواب سيكون مقيداً بضمانات من بينها السماح لمحامي المتهم أو أحد والديه أو الوصي القانوني عليه بحضور التحقيقات.

وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب والأمن القومي ظافر الشمري جوانب أخرى في القانون المقترح حيث سيُسمح لعناصر الاستخبارات بزرع اجهزة تعقب في سيارات وحقائب المشتبه بهم دون امر قضائي وانما من خلال اذن داخلي.

وبدد الشمري مخاوف البعض من تغول القانون على الحريات الشخصية بالقول: "المشتبه به لدى آزيو هو شخص تم تدقيق معلومات وردت عنه وتوصل جهاز الاستخبارات الى استنتاج يفيد بأنه يشكل خطراً ولا بد من مراقبته. لا تمتلك آزيو صلاحيات زرع أجهزة تعقب في سيارة أي شخص."

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد سيسمح باستجواب الأشخاص ابتداءً من عمر 14 عاماً دون الحاجة لأمر قضائي، مما أثار اعتراضات مجموعات حقوقية رأت في ذلك تغولاً لجهاز الاستخبارات وتوسعاً غير مبرر في صلاحياته. وبدوره علق الشمري على هذه النقطة بالقول إن التطرف قد يبدأ بالفعل في سن مبكرة.

"عمليات التجنيد وغسيل العقول تبدأ في عمر مبكر. ثبت أنه هنالك أشخاص في عمر 14 عاماً يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال بإرهابيين. من الممكن استغلال شباب في هذه المرحلة العمرية من خلال استغلال حماستهم واعتزازهم بعنصرهم القومي أو الديني وبالتالي دفعهم لتنفيذ أعمال."

ومن حق آزيو حالياً حرمان المشتبه به من الاستعانة بخدمات محامي ضمن ظروف محددة. وحسب ما قال الشمري فإن ذلك ينبع من تخوف جهاز الاستخبارات من اختيار المشتبه به لمحامي قد يسرب معلومات حساسة قد تفضي إلى تهديد الأمن القومي.

وفي خطاب ألقاه مدير الآزيو مايك بيرجيس في شباط فبراير الماضي، قال صراحة إن "التطرف الإسلامي" لا يزال يشكل مصدر القلق الرئيسي لجهاز الاستخبارات، ولكنه تطرق كذلك في حديثه إلى ما وصفه بالخلايا اليمينية المتطرفة الصغيرة التي تشكلت في بعض المدن الأسترالية للتدرب على القتال و"مناقشة الايديوليجية البغيضة". أما وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون فقد تعهد بأن تعمل الوكالات الأمنية على صد خطر تهديدات "مجانيين اليمين واليسار" دون أن يذكر تنظيمات بعينها.

وأوضح الشمري أن الأصوات التي عارضت مسودة القانون الجديد، أبدت تخوفها من منح عناصر "متطرفة" في آزيو صلاحيات موسعة: "المجموعات الحقوقية سؤال: كيف ستتمكن الازيو من معرفة ما اذا كان لديهم عناصر سيستخدمون القوانين الجديدة ضد أديان او اعراق محددة؟"

ولكن الشمري أعقب بالقول إن الآلية المتبعة في مراقبة أداء الأجهزة الأمنية تتضمن تدقيقاً داخلياً وضوابط مؤسسية وبالطبع متابعة من لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان، والتي قالت هذا الأسبوع إنها بدأت بمراجعة مشروع قانون آزيو الجديد.

ومن جانبه، طالب دوتون اللجنة التي تضم أعضاءً من الحزبين الرئيسيين (الأحرار والعمال) بعقد جلسات استماع ورفع التوصيات بحلول تموز يوليو المقبل مما سيمهد الطريق أمام النقاش البرلماني الموسع حول القانون.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأسبوع الماضي، قال داتون إن الحكومة تتحرك لضمان حصول السلطات الأمنية على الصلاحيات التي تحتاجها في بيئة أمنية "تزداد تعقيداً" وأضاف: " آزيو تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاماً."