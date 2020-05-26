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بالفيديو: هدم 8 مداخن عملاقة في محطة كهرباء تعمل بالفحم في أستراليا
قامت شركة أسترالية تنشط في مجال الطاقة بهدم 8 مداخن عملاقة في محطة "هزلوود" للكهرباء بمدينة موريل الواقعة بولاية فيكتوريا بأستراليا. ويبلغ ارتفاع المداخن التي تمّ هدمها 137 مترا وقد تمّ تشييدها في ستينيات القرن الماضي.
وأكدت السلطات أن المداخن لم يتم استخدامها منذ العام 2017. وأظهرت الصور انهيار المداخن في حوالي دقيقة وبشكل تسلسلي، مخلفة سحابة من الدخان.
وأوضحت بعض المصادر أم الأبراج تحتوي على "الأسبستوس" أو ما يعرف بمادة "الأمينت"، وهي مجموعة من مواد غير عضوية معدنية تشبه الألياف وتدخل في تركيبة أملاح السيليكات إلا أنها تختلف عنها في التركيب الكيميائي والخواص الطبيعية نظراً لاختلاف كميات الماغنسيوم والحديد والصوديوم والأكسجين والهيدروجين فيها. ويمكن أن يتسبب "الأسبستوس" في مشاكل صحية خطيرة إذا استنشق بكميات كبيرة، ومن بين هذه المشاكل السرطان. ومن المقرر أن تقوم السلطات برصد الموقع لتقييم الوضع بعد هدم الأبراج.
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سيدني - استراليا
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