أستراليا تحجز سفينة نقل مواشٍ كويتية بسبب كورونا

إجراءات وقاية في أستراليا من كورونا

احتجزت السلطات الأسترالية سفينة تابعة لشركة المواشي الكويتية نظرا لإصابة 6 من طاقمها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعتزم السفينة المحجورة في الوقت الحالي، نقل 56 ألف رأس من الأغنام إلى الكويت.

وكانت أستراليا دعت الشهر الماضي، أعضاء منظمة الصحة العالمية للتعاون في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.